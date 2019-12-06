В Генпрокуратуре назвали главное коррупционное нарушение чиновников

Речь идет о случаях, когда госслужащие указывают в декларациях о доходах неверные сведения, заявил представитель ведомства. С 2019 года прокуроры могут контролировать расходы бывших чиновников при помощи проверок

Главное коррупционное нарушение со стороны российских чиновников, которое выявляет прокуратура, — это включение недостоверных сведений в декларации о расходах и доходах. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий, передает «РИА Новости».

В преддверии Дня борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря), Русецкий заявил, что нарушения связаны с недостаточной работой начальников кадровых подразделений органов власти — от муниципалитетов до министерств. По его словам, они не уделяют должного внимания профилактике коррупции.

С этого года прокуроры могут проводить проверки в отношении уволенных чиновников, которые нарушили антикоррупционное законодательство, добавил Русецкий. «Если чиновник увольняется, процедура [контроля за расходами и доходами] не завершается, материалы передаются в органы прокуратуры», — уточнил он.

Кроме того, прокуроры могут проконтролировать расходы бывших госслужащих при помощи запросов иностранным юридическим службам о зарубежных счетах или имуществе, добавил Русецкий.