Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 13:22
Высшая школа экономики впервые отреагировала на приговор Егору Жукову Общество, 14:44 «Газпром» сравнил СПГ с замороженной клубникой Бизнес, 14:42 В Петербурге задержали угрожавшего взорвать магазин мужчину Общество, 14:39 Покупать, продавать, хранить: что делать с Bitcoin прямо сейчас Крипто, 14:34 Как перестать накапливать хлам РБК и Huawei, 14:27 Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР Общество, 14:23 В Генпрокуратуре назвали главное коррупционное нарушение чиновников Общество, 14:15 Владелец двух фирм счел случайным свое попадание в санкционный список США Общество, 14:14 Мартин Грен — РБК: «Государство не будет подсматривать за гражданами» Pro, 14:14 Корабль «Прогресс МС-13» вывели на орбиту Земли Общество, 14:11 Запашный заявил о желании «покрошить» матерящихся футбольных фанатов Спорт, 14:07 СК показал видео с подозреваемым в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии Общество, 14:02 Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 13:57 Новый анализ старого исследования: за счет чего выросли акции Biogen Quote, 13:57
Общество ,  
0 
В Генпрокуратуре назвали главное коррупционное нарушение чиновников
Речь идет о случаях, когда госслужащие указывают в декларациях о доходах неверные сведения, заявил представитель ведомства. С 2019 года прокуроры могут контролировать расходы бывших чиновников при помощи проверок

Главное коррупционное нарушение со стороны российских чиновников, которое выявляет прокуратура, — это включение недостоверных сведений в декларации о расходах и доходах. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий, передает «РИА Новости».

В преддверии Дня борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря), Русецкий заявил, что нарушения связаны с недостаточной работой начальников кадровых подразделений органов власти — от муниципалитетов до министерств. По его словам, они не уделяют должного внимания профилактике коррупции.

С этого года прокуроры могут проводить проверки в отношении уволенных чиновников, которые нарушили антикоррупционное законодательство, добавил Русецкий. «Если чиновник увольняется, процедура [контроля за расходами и доходами] не завершается, материалы передаются в органы прокуратуры», — уточнил он.

Политика
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

Кроме того, прокуроры могут проконтролировать расходы бывших госслужащих при помощи запросов иностранным юридическим службам о зарубежных счетах или имуществе, добавил Русецкий.

В прошлом году Генпрокуратура представила портрет среднего коррупционера. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, как правило, это мужчины около 40 лет, с высшим образованием, семьей и детьми. Куренной добавил, что это энергичные, активные, эмоционально устойчивые и общительные люди, которые готовы много работать и «обладают высокой степенью самоконтроля».

Главными ценностями для людей, осужденных за коррупционные преступления, являются любовь, свобода, семья, дети, здоровье и образование. К такому выводу пришли эксперты психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры. В числе отвергаемых коррупционерами ценностей оказались материальное благосостояние, развлечения и общественное признание.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Генпрокуратура, Коррупция, чиновники
Материалы по теме
В Генпрокуратуре составили портрет коррупционера
Общество
В Генпрокуратуре заявили о росте числа выявленных случаев дачи взяток
Общество
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter