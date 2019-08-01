Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

Главными ценностями для осужденных за коррупцию являются свобода, семья и любовь, показало исследование психологов из университета ведомства. Материальное благосостояние — в числе отвергаемых ценностей

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Люди, привлеченные к уголовной ответственности за коррупционные преступления, главными ценностями считают свободу, семью, любовь, детей, здоровье и образование. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Наталья Ратинова, выступая на форуме в Генпрокуратуре, передает корреспондент РБК.

«Университет, который я представляю, в течение нескольких лет проводил исследование личности коррупционного преступника, в результате была выпущена монография», — пояснила Ратинова.

Психологи опросили более 70 осужденных в нескольких спецколониях для бывших сотрудников силовых ведомств, уточнила она в беседе с РБК. «Группа была небольшая, потому что мы ориентировались на глубинное погружение, с каждым работали не менее часа. Методология была достаточно сложная, мы год разрабатывали только программу исследования», — рассказала Ратинова.

По ее словам, у специалистов был ряд психодиагностических методик как опросного плана, так и одна проективная. «Причем наши испытуемые не должны были понимать, о чем их спрашивают. Дальше результаты взаимно сравнивались при помощи различных статистических процедур, была методика, которая отбрасывала людей, которые пытались давать социально приемлемые ответы», — сообщила Ратинова.