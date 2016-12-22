В Генпрокуратуре составили портрет коррупционера

Люди приписывают коррупционерам негативные психологические характеристики, а на самом деле они совсем другие, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной

Александр Куренной (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной в программе телеканала «Эфир» рассказал, как выглядит портрет среднего коррупционера. По его словам, обычное представление о казнокрадах как о жадных, корыстолюбивых людях с бесконечным стремлением к богатству и властолюбием очень сильно отличается от реальности.

Исследование показало, что на самом деле коррупционеры — активные, энергичные, инициативные люди, которые очень коммуникабельны и эмоционально устойчивы, сказал Куренной. «Они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля», — добавил он.

Касательно возраста среднего коррупционера официальный представитель Генпрокуратуры указал, что такой человек старше, чем люди, осужденные за другие преступления. В среднем это мужчина около 40 лет

«Как правило, это образованные люди с высшим образованием. У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нарушает общественный порядок», — рассказал Куренной.

Представитель Генпрокуратуры также указал, что мотивом для коррупционных преступлений могут стать как потребность в самоутверждении и повышении​ авторитета, так и месть руководству.

В апреле прошлого года о портрете среднестатистического коррупционера рассуждал начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. Он ​рассказал, что обычный казнокрад — мужчина от 30 до 49 лет, который уверен в завтрашнем дне и считает, что будет жить безбедно, даже если проведет «несколько некомфортных лет в колонии».