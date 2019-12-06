СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

В сообщении ведомства говорится о задержании шести человек, среди которых и руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев.

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