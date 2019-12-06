Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Нафтогаз» сообщил о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд, условия IPO Saudi Aramco, ЦБ готовится к переезду, Владимир Зеленский хочет создать «муниципальную стражу» в Донбассе; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, сообщил в интервью изданию «Лига.Бизнес» глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он выразил надежду, что с российской компании удастся получить еще $3 млрд.

По его словам, полученные деньги — это средства, зачтенные в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. Таким образом украинский бюджет получил 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.

Коболев сообщил, что в случае провала переговоров по транзиту газа в Европу Киев может обратиться в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд. «Мы работаем над тем, чтобы минимизировать экономические потери государства от возможного прекращения россиянами транзита», — добавил он.

Транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря. Новые переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. Сторонам предстоит решить два вопроса — это «урегулирование задолженности» и «судебные споры», говорил накануне российский министр энергетики Александр Новак.

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