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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
«Нафтогаз» сообщил о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд, условия IPO Saudi Aramco, ЦБ готовится к переезду, Владимир Зеленский хочет создать «муниципальную стражу» в Донбассе; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, сообщил в интервью изданию «Лига.Бизнес» глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он выразил надежду, что с российской компании удастся получить еще $3 млрд.

  • По его словам, полученные деньги — это средства, зачтенные в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. Таким образом украинский бюджет получил 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.
  • Коболев сообщил, что в случае провала переговоров по транзиту газа в Европу Киев может обратиться в Стокгольмский арбитраж с претензией на $12 млрд. «Мы работаем над тем, чтобы минимизировать экономические потери государства от возможного прекращения россиянами транзита», — добавил он.
  • Транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря. Новые переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. Сторонам предстоит решить два вопроса — это «урегулирование задолженности» и «судебные споры», говорил накануне российский министр энергетики Александр Новак.
Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

Национальная нефтяная корпорация Саудовской Аравии озвучила условия своего первичного публичного размещения на бирже (IPO) — самого ожидаемого и крупнейшего в истории.

  • Всего на торги будет выставлено 3 млрд акций по цене 32 саудовских риала ($8,53) за бумагу. Это 1,5% от уставного капитала компании. Треть акций (0,5% всей компании) будут отданы розничным инвесторам. 1% продадут институциональным инвесторам.
  • Общая стоимость акций оценивается в $25,6 млрд. Таким образом, Saudi Aramco, как ожидается, побьет предыдущий рекорд, установленный на IPO Alibaba в 2014 году ($25 млрд). Саудовский нефтегигант, вероятно, станет самой дорогой публичной компанией в мире — ее общая стоимость составит $1,7 трлн.
  • Для стабилизации котировок акций Saudi Aramco допускает опцион на выкуп до 450 млн акций организатором размещения уже после IPO. В этом случае общий объем размещения составит $29,4 млрд.
«Ведомости» узнали о планах ЦБ переехать в другое здание

Переехать с Неглинной улицы Центробанк планирует уже пару лет, но куда именно, до сих пор точно неизвестно. По данным «Ведомостей», сейчас в качестве варианта рассматривается бизнес-центр «Оружейный» в Тверском районе Москвы.

  • Это единственное здание, которые подходит ЦБ по всем заявленным параметрам: площадью 100–160 тыс. кв. м в пределах Третьего транспортного кольца, построенное не позднее 2010 года, не более 30 этажей.
  • Сейчас «Оружейный» принадлежит Сбербанку и «МегаФону». Регулятор рассчитывает выкупить у них бизнес-центр. Окончательное решение должно быть принято 12 декабря.
  • При этом здание на Неглинной улице останется за ЦБ. Правда, неясно, где именно будет в дальнейшем находиться руководство Банка России.
СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе «муниципальную стражу»

На саммите в «нормандском формате» украинский президент предложит создать «муниципальную стражу», которая будет контролировать ситуацию в Донбассе. О своей идее Владимир Зеленский рассказал на встрече с активистами Майдана.

  • В состав «стражи» в равных пропорциях войдут украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и ополченцев. При этом со стороны ЛНР и ДНР в новую структуру допустят только тех, кто до этого не участвовал в боевых действиях.
  • Встреча лидеров «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) состоится 9 декабря в Париже. Это будет первая встреча Путина с Зеленским в качестве президента Украины.
Автор: Сергей Витько
Теги: «Нафтогаз», Saudi Aramco, ЦБ, Донбасс, Владимир Зеленский
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