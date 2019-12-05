Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO

Saudi Aramco официально озвучила условия своего первичного публичного размещения на бирже. Оно должно стать крупнейшим в истории, а сама нефтекомпания — самой дорогой публичной компанией в мире

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

На торги будет выставлено 3 млрд акций компании, или 1,5% от уставного капитала. Треть из них, или 0,5% всей компании будут отданы розничным инвесторам. 1% будет продан институциональным инвесторам.

Общая стоимость акций, выставляемых на биржу, оценивается в $25,6 млрд. Таким образом, Saudi Aramco должна побить предыдущий рекорд, установленный на IPO Alibaba в 2014 году — тогда китайский ретейлер собрал $25 млрд. Из этого следует, что общая стоимость нефтегиганта составит $1,7 трлн. Saudi Aramco станет самой дорогой публичной компанией в мире, сильно обогнав по стоимости корпорацию Apple. На момент выхода заметки рыночная капитализация Apple составляла $1,178 трлн.

Кроме того, возможен и опцион на выкуп до 450 млн акций организатором размещения уже после IPO. Он предназначен для стабилизации котировок акций. В этом случае общий объем размещения составит $29,4 млрд.