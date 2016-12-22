Utair объявила себя первым гибридным лоукостером

Авиакомпания презентовала новую линейку тарифов, предложив экономным пассажирам самим «конструировать» свое путешествие. Минимальная стоимость билета на рейсы Utair снизится вдвое, купить билеты по новым тарифам можно с 10 декабря

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания Utair презентовала новую линейку тарифов, за счет введения которых среднюю стоимость билетов планируется снизить на 6,6%. При этом минимальная стоимость самого дешевого билета на рейсы Utair снизится более чем вдвое — с 1990 руб. по действующему тарифу «Лайт» до 900 руб. по новому тарифу «Минимум».

«В 2018 году Utair провела исследования и выяснила​, что нормы тарифов не соответствовали потребностям пассажиров», — говорится в сообщении авиакомпании.

​Оба эти тарифа безбагажные, однако при покупке билета по тарифу «Лайт» пассажир может взять с собой в салон не только небольшой портфель или дамскую сумку, но и ручную кладь массой до 10 кг. По тарифу «Минимум» предельная масса ручной клади снижается до 5 кг, зато сам билет станет гораздо дешевле.

В Utair полагают, что новый подход будет лучше соответствовать потребностям пассажиров и в первую очередь тех, кто привык летать с небольшим набором вещей. По оценке Utair, таких среди их пассажиров около 20% и именно на них рассчитан тариф «Минимум».

​Тем, кому необходимо взять с собой чуть больше вещей, Utair предлагает докупить к тарифу «Минимум» возможность взять в салон дополнительную ручную кладь массой до 10 кг. Обойдется это в 999 руб., но в качестве бонуса пассажир сможет пройти на посадку в самолет в приоритетном порядке. Размер основной ручной клади у Utair составит 40x30x20 см (у другого российского лоукостера — компании «Победа​» — 36x30x27 см), габариты дополнительной ручной клади — 55×40×25 см.

В Utair считают, что за счет использования комбинации «Минимум» плюс дополнительная ручная кладь экономные пассажиры смогут «конструировать» свое путешествие, а саму авиакомпанию называют «гибридным лоукост-перевозчиком».

​«Utair — первый и единственный в России гибридный лоукост-перевозчик. Благодаря принципу конструктора путешествий пассажиры могут сэкономить на базовом тарифе по цене лоукостера и приобрести дополнительные услуги, которых у лоукостера нет. За 2018 год Utair увеличила проникновение дополнительных услуг с 10 до 20% во всех проданных сегментах. До конца 2019 года дополнительные услуги приобретут уже 30% пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Действующий тариф «Лайт» после введения нового безбагажного тарифа будет модифицирован в тариф «Оптимум», по условиям которого пассажиры смогут сдавать чемоданы и сумки до 25 кг в багажный салон самолета. Багажный тариф «Стандарт» (сдаваемый багаж до 23 кг плюс ручная кладь до 10 кг) преобразуется в тариф «Премиум», в рамках которого предельный вес багажа будет увеличен. Тариф «Бизнес» останется в неизменном виде.

Билеты по тарифам новой линейки на вылеты с февраля 2019 года начнут продаваться 10 декабря.

Президент перевозчика Павел Пермяков в разговоре с РБК отметил, что с помощью снижения тарифов компания рассчитывает увеличить пассажиропоток и поднять процент заполненных мест, который сейчас составляет около 80%.

«В более чем половине случаев люди не покупают допуслугу, потому что просто о них не знают, о ее доступности, — отметил Пермяков. — Если сравнивать с «Победой», то у нас гораздо шире набор допуслуг, больше возможностей показать высокий уровень продаж допуслуг. Проблема в плохой информированности населения, а не в бедности».

Представитель «Победы» отказался комментировать новые тарифы Utair и ее перспективы как конкурента для «Победы».