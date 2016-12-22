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Глава Utair предупредил об ухудшении финансовых результатов авиакомпании
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Глава Utair предупредил об ухудшении финансовых результатов авиакомпании
Бизнес, 15:17
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Глава Utair предупредил об ухудшении финансовых результатов авиакомпании
Utair может закончить 2018 год с убытком в десятки или сотни миллионов рублей, заявил глава компании. Одной из причин отрицательного финансового результата он назвал подорожание топлива
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания Utair ожидает, что 2018 год будет отрицательным с точки зрения финансового результата. Об этом заявил президент компании Павел Пермяков.

В 2017 году Utair удалось повторить результат 2016 года, но в 2018 году выйти на прибыль, скорее всего, не удастся. «2018 год с точки зрения финансового результата будет гораздо хуже 2017 года», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»). Впрочем, убыток, по словам Пермякова, может составить «небольшую сумму — десятки или сотни миллионов рублей».​

В 2016 году прибыль Utair составила 590 млн руб., свидетельствуют данные базы СПАРК, в 2017 году авиакомпания также закончила с прибылью в размере 101 млн руб. Убыток за первое полугодие 2018 года составил 3,8 млрд руб., что на 65% больше убытка за тот же период 2017 года.

Прогнозируемый результат «находится в рамках допущений, которые предусмотрены нашей финансовой моделью», отметил глава компании. Среди факторов, повлиявших на ухудшение финансовых результатов авиакомпании, Пермяков назвал рост расходов на топливо (на 5–7 млрд руб.), зарплаты летного состава, укрепление доллара к рублю.

В Utair ожидают увеличения пассажиропотока компании по итогам года на 15%, до 8 млн человек, добавил Пермяков.

Авиационный керосин в 2017 году оказался одним из наиболее подорожавших видов топлива в России, сообщала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). По ее данным, цена топлива для реактивных двигателей выросла на 23,4%, до 43 тыс. руб. за тонну. Рост цен продолжился и в 2018 году.

Дополнительные расходы авиакомпаний на топливо могут составить 50 млрд руб., подсчитали в Минтрансе. Ведомство предлагало поддержать перевозчиков, субсидировав половину этой суммы.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: UTair , авиакомпании
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