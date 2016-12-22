«Аэрофлот» спрогнозировал потери в ₽55 млрд из-за топлива и девальвации

Авиакомпания «Аэрофлот» оценивает выпадающие доходы от удорожания топлива и девальвации рубля в 55 млрд руб. по итогам 2018 года. Об этом заявил глава компании Виталий Савельев, сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что подорожание керосина в этом году по отношению к 2017 году составило 35%. «Аэрофлот» потерял выпадающих доходов в этом году только по керосину 32,8 млрд руб. — это наши ожидания по году», — сообщил Савельев. Он добавил, что более 50% платежей авиакомпании являются валютными платежами. «Что дала девальвация? Выпадающие [доходы] — еще 22 млрд руб. Таким образом, у нас почти 55 млрд руб. выпадающих доходов», — заключил Савельев.

В середине сентября председатель совета директоров «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявлял, что прибыль компании может быть существенно снижена по сравнению с утвержденными ранее показателями из-за цен на керосин. Он указал, что это может быть существенная цифра. «Поэтому приходится «раскатывать» новые доходные маршруты (Индия, Китай), чтобы компенсировать убытки», — отметил Полубояринов.

В середине августа Минтранс предложил субсидировать часть дополнительных расходов компаний из-за роста цен на керосин, которые могут составить 50 млрд руб., за счет госбюджета. Глава ведомства Евгений Дитрих говорил, что совокупный рост цен на авиакеросин может по итогам года составить до 30%.