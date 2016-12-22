Mirror сообщила о слежке за машинами российских дипломатов в Британии

Руководство британской разведки заподозрило сотрудников посольства России в попытках проводить новые операции на территории Соединенного Королевства. В этой связи в Лондоне поручили повысить бдительность, сообщает Mirror

Посольство России в Лондоне (Фото: Toby Melville / Reuters)

Британская разведка выпустила предупреждение касательно деятельности российских дипломатов. В секретном сообщении MI 5, с которым ознакомилось издание Mirror, указывается, что сотрудников посольства «мобилизовали для шпионских операций».

В этой связи сотрудникам спецслужб и военным поручено обращать особое внимание на все автомобили российских дипломатов, список которых также содержится в документе. «Мы опасаемся, что их перемещение по территории Великобритании осуществляется с разведывательными целями», — говорится в документе.

При этом собеседник Mirror в спецслужбах отметил, что после высылки 23 дипломатов в марте этого года разведывательной сети России в Великобритании был нанесен серьезный удар, от которого Москва «не сможет оправиться в течение нескольких лет». «Все попытки восстановить российскую шпионскую сеть должны пресекаться. Поэтому подозрение падает на всех оставшихся дипломатов», — заявил он.

Сотрудники российской дипмиссии в Великобритании были высланы после отравления в Солсбери б​ывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Лондоне утверждают, что за этим преступлением стоят агенты российских спецслужб Александр Петров и Руслан Боширов.