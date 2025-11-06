 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Часть Курчатова осталась без электричества

Хинштейн: часть Курчатова осталась без электричества
Без электричества временно осталась часть потребителей из-за аварийного отключения, Хинштейн сообщил, что причина не связана с внешними факторами
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Часть Курчатова в Курской области осталась без электричества, но о «внешнем воздействии» речи не идет, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Временное отключение никак не связано с внешним воздействием. Причин для беспокойства нет», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он отметил, что в городе произошло аварийное отключение, скоро электричество восстановят.

Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе
Общество
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Курчатов расположен в 37 км западнее Курска, там находится Курская АЭС. Численность населения города составляет 39,5 тыс. человек.

Накануне жителей Курска предупредили о плановых отключениях электроэнергии в Центральном, Железнодорожном и Сеймском округах с 5 по 7 ноября. Причиной стали подготовка и обслуживание электросетей.

