Часть Курчатова осталась без электричества
Часть Курчатова в Курской области осталась без электричества, но о «внешнем воздействии» речи не идет, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Временное отключение никак не связано с внешним воздействием. Причин для беспокойства нет», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Он отметил, что в городе произошло аварийное отключение, скоро электричество восстановят.
Курчатов расположен в 37 км западнее Курска, там находится Курская АЭС. Численность населения города составляет 39,5 тыс. человек.
Накануне жителей Курска предупредили о плановых отключениях электроэнергии в Центральном, Железнодорожном и Сеймском округах с 5 по 7 ноября. Причиной стали подготовка и обслуживание электросетей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg