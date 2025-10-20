 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Гладков предупредил о перебоях с электричеством в Белгородском районе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

После ударов со стороны ВСУ по энергообъектам в Белгороде и Белгородском районе возникли временные перебои с электроснабжением, восстановительные работы продолжаются, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Наши энергетики работают над восстановлением», — написал губернатор и попросил жителей региона отнестись к перебоям с пониманием.

Губернатор оценил степень повреждения энергообъектов Белгородской области
Политика
Вячеслав Гладков

В этот же день мэрия Белгорода предупредила о временных ограничениях в работе наружного освещения, которые будут действовать в городе ежедневно с 22:00 до окончания аварийно-восстановительных работ.

В середине октября в городе ограничили работу уличного освещения. Ограничительные меры были приняты после того, как над Белгородом сбили украинские ракеты. После обстрела губернатор также предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях электроэнергии.

Гладков отметил, что обстрелы серьезно повредили энергообъекты региона. Правительство России выделило Минэнерго 3,5 млрд руб. на субсидии Белгородской и Брянской областей для закупки резервных источников энергоснабжения.

Плугина Ирина
Белгород Белгородская область нарушение электроснабжения Вячеслав Гладков ВСУ обстрелы
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
