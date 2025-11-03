 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Хинштейн назвал Курск «не прачечной для биографии» после приезда Апачева

Хинштейн пригрозил наказать виновных в концерте Акима Апачева в Курске
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Виновные, которые позволили блогеру Акиму Апачеву (настоящая фамилия — Гасанов) провести несогласованное с командованием выступление перед бригадой «БАРС-Курск», будут наказаны, заявил курский губернатор Александр Хинштейн.

«Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии», — добавил он.

Концерт прошел 3 ноября на базе «БАРС-Курск». Бригада затем сообщила, что командование не давало на это разрешения, а выступление «не может свидетельствовать о том, что вина г-на Апачева перед жителями Курской области за события, виновником которых он стал в марте этого года, исчерпана».

Аким Апачев рассказал РБК, что ему ничего не было известно о необходимости согласовывать выступление. В Курске было дано несколько концертов, в том числе для «БАРС-Курск». Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — пояснил блогер и добавил, что он регулярно выступает в зоне проведения военной операции и назвал произошедшее «каким-то недоразумением».

В апреле Апачева оштрафовали за нецензурные граффити в Судже, которая незадолго до этого была освобождена от украинских подразделений. Блогер утверждал, что «никого не хотел обидеть» своими надписями, а «хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити». Хинштейн тогда назвал действия Апачева провокацией и недопустимым «пиаром на крови», а также предложил блогеру «проявить героизм» в зоне военной операции.

