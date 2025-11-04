В Курской области БПЛА ударили по двум подстанциям
В Рыльске и слободе Белой Курской области удары беспилотников по подстанциям привели к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В слободе Белой загорелись предохранители на трансформаторе. «Под отключение света попали семь населенных пунктов муниципалитета. Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме», — написал Хинштейн.
Удары произошли вечером 3 ноября. В результате удара по рыльской подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения, 16 тыс. потребителей остались без света. Глава региона отметил, что специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов.
Обошлось без пострадавших.
Регион регулярно подвергается налету БПЛА. За минувшую ночь над территорией Курской области сбили шесть беспилотников.
