В Курской области БПЛА ударили по двум подстанциям

Фото: Diego Fedele / Getty Images

В Рыльске и слободе Белой Курской области удары беспилотников по подстанциям привели к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В слободе Белой загорелись предохранители на трансформаторе. «Под отключение света попали семь населенных пунктов муниципалитета. Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме», — написал Хинштейн.

Удары произошли вечером 3 ноября. В результате удара по рыльской подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения, 16 тыс. потребителей остались без света. Глава региона отметил, что специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов.

Обошлось без пострадавших.

Регион регулярно подвергается налету БПЛА. За минувшую ночь над территорией Курской области сбили шесть беспилотников.