Военная операция на Украине⁠,
0

В Курской области БПЛА ударили по двум подстанциям

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

В Рыльске и слободе Белой Курской области удары беспилотников по подстанциям привели к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В слободе Белой загорелись предохранители на трансформаторе. «Под отключение света попали семь населенных пунктов муниципалитета. Энергетики оперативно восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме», — написал Хинштейн.

Удары произошли вечером 3 ноября. В результате удара по рыльской подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения, 16 тыс. потребителей остались без света. Глава региона отметил, что специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов.

Обошлось без пострадавших.

Регион регулярно подвергается налету БПЛА. За минувшую ночь над территорией Курской области сбили шесть беспилотников.

Александра Озерова
Александр Хинштейн Курская область БПЛА пожар на подстанции электричество
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
