Корпорация Курской области потребовала 152 млн руб. от экс-руководства

Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов, Игорь Грабин и Андрей Воловиков в Ленинском районном суде Курска, 17 октября 2025 года (Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области / Telegram)

АО «Корпорация развития Курской области» предъявила гражданский иск к бывшему генеральному директору организации Владимиру Лукину, его экс-заместителям Игорю Грабину и Дмитрию Спиридонову, а также к бывшему руководителю ООО «КТК Сервис» Андрею Воловикову. Об этом говорится в материалах суда, пишет ТАСС.

Согласно документу, корпорация, признанная потерпевшей стороной, требует взыскать с ответчиков 152,8 млн руб. Для обеспечения иска арестованы имущество и банковские счета обвиняемых.

Ленинский районный суд Курска рассматривает уголовное дело в отношении четырех фигурантов, обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой с использованием служебного положения).

По данным следствия, не позднее 28 июля 2023 года Лукин вместе с Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение договора подряда между корпорацией и возглавляемым Воловиковым ООО «КТК Сервис» на строительство взводных опорных пунктов в Курской области. Следствие утверждает, что общество не вело реальной деятельности, а создавалась лишь видимость выполнения работ. Впоследствии участники организованной группы похитили выделенные на строительство средства.

В августе Александр Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона сообщил, что корпорацию решено упразднить, поскольку, по его словам, «карму ее почистить будет практически невозможно». Он отметил, что организация брала на себя «не свойственные ей функции» и должна была заниматься сопровождением инвесторов, а не выступать подрядчиком по строительным объектам. При этом он говорил, что все обязательства корпорации сохранятся, в том числе перед добросовестными субподрядчиками.