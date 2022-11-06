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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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В Сети появились новые кадры после начала пожара в клубе «Полигон»

В Сети появились новые кадры после начала пожара в костромском клубе «Полигон»
Погибли 13 человек. СК возбудил дело о халатности

Video

В Сети появилась новая видеозапись после начала пожара в костромском клубе «Полигон». На кадрах — давка и драка в задымленном помещении.

Пожар в клубе произошел в ночь на 5 ноября, в здании обрушилась кровля. В МЧС отчитались о полной ликвидации возгорания только к 20:40 следующего дня, погибли 13 человек. Клуб принадлежит депутату Костромской областной думы от фракции «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву.

СК завел дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Предполагаемый виновник пожара — 23-летний мужчина — задержан. Он проходит по делу по ч. 3 ст. 109 УК (причинении смерти по неосторожности двум или более лицам). ГТРК «Кострома» передавал, что перед пожаром из кафе поступил сигнал о массовой драке, во время которой один из посетителей выстрелил из охотничьей ракетницы. По одной из версий, причиной возгорания стало использование пиротехники, рассказали в прокуратуре.

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