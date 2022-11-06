Движение машин по Крымскому мосту приостановят для ремонта

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Власти оценили состояние Каховской дамбы после удара HIMARS по шлюзу Политика, 14:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:24
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 14:19
Минобороны заявило об уничтожении около 100 «наемников» у Красного Лимана Политика, 14:18
В Сети появились новые кадры после начала пожара в клубе «Полигон» Общество, 14:13
Всех пострадавших при пожаре в Костроме выписали Общество, 14:10
В Волгограде назвали трубы из стали причиной ЧП и заменили их на стальные Общество, 14:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Овечкин после нового рекорда заявил, что ему приятно быть номером один Спорт, 13:56
Старт американского грузового космического корабля к МКС. Трансляция Технологии и медиа, 13:53
В шлюз дамбы Каховской ГЭС попала ракета HIMARS Политика, 13:36
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 13:33
Движение машин по Крымскому мосту приостановят для ремонта Общество, 13:30
Владелец «Вашингтона» оценил рекорд Овечкина фразой «как нам везет» Спорт, 13:28
Гладков сообщил о пожаре в резервуаре с растворителем после обстрела Политика, 13:27
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

Движение машин по Крымскому мосту приостановят для ремонта

Минтранс: движение по Крымскому мосту приостановят 8 ноября для ремонта
Минтранс предупредил о 12-часовом перерыве в автомобильном движении по мосту, предложив доехать до Крыма через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Джанкой. Полностью восстановить Крымский мост планируется к июлю 2023 года
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановят 8 ноября на 12 часов — с 04:00 до 16:00 мск — для ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил в телеграмм-канале Минтранс.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — добавили в министерстве.

Перерывы будут вводиться в движении машин по Крымскому мосту в течение нескольких дней — с 7 по 10 ноября, предупреждали ранее в Минтрансе. Министерство призвало выбрать альтернативный маршрут через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). Остановки на этом маршруте разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

В правительстве планируют полностью восстановить движение по Крымскому мосту через полтора месяца — к 20 декабря. По словам вице-премьера, нужно заменить четыре пролета неразрушенной части, монтаж новых пролетов должны были начать 5 ноября. Работы на второй части моста планируется завершить до 30 марта, а полностью все строительные работы должны закончиться к июлю 2023 года.



Авторы
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Материалы по теме
Хуснуллин назвал срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста
Общество
Часть «Ласточек» на Крымском мосту заменят рельсовыми автобусами
Общество
Хуснуллин заявил, что надо заменить еще четыре пролета Крымского моста
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter