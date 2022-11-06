Движение машин по Крымскому мосту приостановят для ремонта

Минтранс предупредил о 12-часовом перерыве в автомобильном движении по мосту, предложив доехать до Крыма через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Джанкой. Полностью восстановить Крымский мост планируется к июлю 2023 года

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановят 8 ноября на 12 часов — с 04:00 до 16:00 мск — для ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил в телеграмм-канале Минтранс.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — добавили в министерстве.

Перерывы будут вводиться в движении машин по Крымскому мосту в течение нескольких дней — с 7 по 10 ноября, предупреждали ранее в Минтрансе. Министерство призвало выбрать альтернативный маршрут через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). Остановки на этом маршруте разрешены только на стационарных площадках отдыха и АЗС.

В правительстве планируют полностью восстановить движение по Крымскому мосту через полтора месяца — к 20 декабря. По словам вице-премьера, нужно заменить четыре пролета неразрушенной части, монтаж новых пролетов должны были начать 5 ноября. Работы на второй части моста планируется завершить до 30 марта, а полностью все строительные работы должны закончиться к июлю 2023 года.





