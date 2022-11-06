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В Волгограде назвали трубы из стали причиной ЧП и заменили их на стальные

В Волгограде назвали трубы из стали причиной аварии в ЖКХ и заменили их снова на стальные
Аварийный коллектор в Волгограде расположен на наклонном участке, и в этих условиях необходима очень жесткая конструкция, рассказали в «Концессиях водоснабжения». Ее может обеспечить сварка стальных труб друг с другом
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Коллектор в Волгограде, на котором 27 октября произошла авария, был собран из стальных труб, однако было принято решение заменить их также на стальные, рассказал РБК главный инженер «Концессий водоснабжения», занимающихся модернизацией и реконструкцией сетей водоснабжения и водоотведения города, Игорь Стоматов.

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«Почему решили также восстанавливать из стальных? Потому что здесь идет перепад высот и дюкер (участок трубопровода, который прокладывают при пересечении какого-либо препятствия. — РБК) работает с постоянной нагрузкой. Поэтому здесь должно быть жесткое исполнение. Железобетонные и пластиковые трубы все-таки собираются на раструбах, и есть вероятность, что все это выскочит при малейшей подвижке грунта. Трубы, которые мы используем, свариваются, и получается сплошная герметичная конструкция», — пояснил он.

Трубы находятся в 14-мм битумной изоляции, которая предохраняет их от воздействия внешних факторов, в том числе влаги. При сварке швы также покрываются битумом, уточнил Стоматов.

Подробнее о том, как жил Волгоград без воды и тепла, — в репортаже РБК

Авария произошла в центре Волгограда, в сквере Александры Пахмутовой. Администрация города сообщила, что ее причиной стали нарушения, допущенные при создании коллектора. «Вместо бетонных конструкций здесь были проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей. Установить причины такого исполнения не представляется возможным, так как данный коллектор выполнен в 1970-е годы прошлого столетия», — поясняли там.

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Губернатор Волгоградской области назвал аварию одной из самых масштабных для города за последнее десятилетие.

Для того чтобы восстановить коллектор. было принято решение перекрыть водоснабжение Советского и Ворошиловского районов, стоки из которых шли через поврежденную канализацию. Жители провели без воды, а многие — и без тепла, пять дней, затем аварию устранили.

О полной ликвидации аварии и работе системы в штатном режиме Бочаров сообщил 4 ноября. В тот же день было принято решение построить дополнительную — третью — нитку коллектора. По плану, она будет готова до Нового года, затем каждую из двух ниток старого коллектора будут поочередно выводить на санацию.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Волгоград канализация коллектор прорыв трубы
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