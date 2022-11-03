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Оператор канализации Волгограда заявил о запуске коллекторов

Оператор канализации Волгограда: оба коллектора запущены после аварии
Обе ветки коллектора введены в работу, а для восстановления благоустройства понадобится менее недели, оценил инженер. В результате аварии сточные воды залили несколько районов Волгограда, а почти 200 тыс. человек остались без воды

Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения" Фото:ООО "Концессии водоснабжения"

В Волгограде завершили работу по восстановлению обеих веток коллектора после коммунальной аварии, работы по благоустройству завершатся менее чем через неделю, сообщил РБК главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Игорь Стоматов.

«Работы по восстановлению коллекторов завершены, коллекторы введены в работу. Сейчас начинается этап благоустройства. То есть мы подсыпали под смонтированные линии песок, утрамбовываем, проливаем и дальше будем плавно засыпать. Идет плановое восстановление благоустройства после проведения аварийных работ», — сказал Стоматов. По его оценке, работы по благоустройству много, но это займет меньше недели.

Он подчеркнул, что оба коллектора введены в эксплуатацию, находятся в рабочем режиме.

По данным «Блокнот Волгоград», ремонт второй части коллектора завершился к пяти часам утра 3 ноября. Накануне в администрации города сообщили, что работа сети водоснабжения в Ворошиловском и Советском районах города полностью восстановлена после аварии. На тот момент была отремонтирована одна ветка коллектора.

В администрации Волгограда ранее сообщили РБК, что причиной техногенной аварии, которая, по словам властей, стала крупнейшей за последнее десятилетие, стали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных. Власти пояснили, что помимо основной металлической трубы «под воздействием намокшего от дождей грунта» проломилась и резервная, что и стало причиной обрушения коллектора. Там добавили, что все «излившиеся на рельеф» сточные воды были отведены в ливневую канализацию.



Коммунальная авария в Волгограде произошла 27 октября. На улице Калинина в Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, в результате обрушился свод железобетонного короба сливного коллектора. Там проложены две магистральные трубы городских канализационных сетей, одна из них была повреждена. В результате сточные воды залили несколько городских районов, а почти 200 тыс. человек остались без воды и отопления. После этого в Волгограде был введен режим чрезвычайной ситуации.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

 

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Юлия Выродова Юлия Выродова
Волгоград канализация
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