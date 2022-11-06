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Пожар в клубе «Полигон» ,  
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СК возбудил дело о халатности после пожара в ночном клубе Костромы

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) после пожара в ночном клубе Костромы.

По версии следствия, должностные лица долгое время не планировали и не проводили мероприятия по пожарному надзору.

«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ГУ МЧС России по Костромской области своих обязанностей и отсутствие необходимого надзора со стороны сотрудников федерального пожарного надзора в здании кафе допущены нарушения требований пожарной безопасности, которые повлекли гибель 13 человек и вреда здоровью 6 гражданам в результате произошедшего пожара», — говорится в сообщении.

«Известия» пишут, что уголовное дело также возбудили в отношении директора ООО «Империя» Натальи Беленоговой, которая занималась организацией работы сгоревшего клуба, она находится в СИЗО. Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на десять лет.

Беленогова арендовала помещение с 2018 года. Также по делу проходят «неустановленные лица», добавило издание.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Пожар Кострома
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