Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Куратор мусорной реформы ушел в отставку, ВВП России в 2019 году вырастет не больше чем на 1%, рядовой Шамсутдинов объяснил убийство сослуживцев угрозой изнасилования — главные новости в обзоре РБК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уволился куратор мусорной реформы

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Чиновник был куратором стратегически важной сферы переработки отходов, которая сейчас реформируется.

Логинов свою отставку не комментирует. В пресс-службе Минприроды утверждают, что он уволился по собственному желанию.

Логинов принял отрасль переработки отходов незадолго до старта мусорной реформы, которая началась 1 января 2019 года. На этот пост он перешел с должности главы Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов, которую занимал с 2009 года.

В рамках реформы регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. В интервью РБК руководитель главного оператора реформы, Денис Буцаев, рассказывал, что одной из главных проблем стали неплатежи юрлиц за вывоз мусора — они достигают 70% в некоторых регионах.

Источники РБК сообщили, что кандидатом на пост замминистра природы и экологии стал помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев.

ЦБ предсказал рост ВВП России по итогам 2019 года в 1%

Аналитики Центробанка оценили, каким может оказаться рост российской экономики в этом году — по их оценкам, в итоге за год российская экономика вырастет максимум на 0,8—1%. Это более пессимистичная оценка, чем та, которую давали в правительстве. Минэкономразвития в сентябре рассчитывало добиться роста хотя бы в 1,3%.