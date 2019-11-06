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Что случилось за день. Главные новости РБК
Куратор мусорной реформы ушел в отставку, ВВП России в 2019 году вырастет не больше чем на 1%, рядовой Шамсутдинов объяснил убийство сослуживцев угрозой изнасилования — главные новости в обзоре РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уволился куратор мусорной реформы

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке замминистра природы и экологии Владимира Логинова. Чиновник был куратором стратегически важной сферы переработки отходов, которая сейчас реформируется.

  • Логинов свою отставку не комментирует. В пресс-службе Минприроды утверждают, что он уволился по собственному желанию.
  • Логинов принял отрасль переработки отходов незадолго до старта мусорной реформы, которая началась 1 января 2019 года. На этот пост он перешел с должности главы Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов, которую занимал с 2009 года.
  • В рамках реформы регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. В интервью РБК руководитель главного оператора реформы, Денис Буцаев, рассказывал, что одной из главных проблем стали неплатежи юрлиц за вывоз мусора — они достигают 70% в некоторых регионах.
  • Источники РБК сообщили, что кандидатом на пост замминистра природы и экологии стал помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев.

ЦБ предсказал рост ВВП России по итогам 2019 года в 1%

Аналитики Центробанка оценили, каким может оказаться рост российской экономики в этом году — по их оценкам, в итоге за год российская экономика вырастет максимум на 0,8—1%. Это более пессимистичная оценка, чем та, которую давали в правительстве. Минэкономразвития в сентябре рассчитывало добиться роста хотя бы в 1,3%.

  • Оценка аналитиков Центробанка совпадает с теми прогнозами, которые раньше давала Счетная палата и Всемирный банк. Последний с начала года четыре раза ухудшал свой прогноз по России.
  • Рост российской экономики, как отметили в ЦБ, остается ниже потенциала. Проблемой остается общее замедление мировой экономики, которое негативно отражается на российском экспорте.
  • Наибольший рост показало сельское хозяйство, которое выросло на 5,6% по сравнению с прошлым годом. А вот темпы роста добычи полезных ископаемых и розничной торговли замедлились. Выпуск в транспортном комплексе за последние месяцы и вовсе снижается.

Расстрелявший сослуживцев срочник объяснил свой поступок

Рамиль Шамсутдинов утверждает, что убил восьмерых сослуживцев из-за того, что они угрожали его «опустить» (изнасиловать - РБК.) после караула. По его словам, жаловаться ему было некому, поскольку в издевательствах над ним участвовали и офицеры.

  • «В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь», — описывает он события, происходившие перед стрельбой. По словам Шамсутдинова, многие молодые солдаты, служившие с ним, уже прошли через эти унижения.
  • Отец срочника Салим Шамсутдинов заявил, что сын намекал ему на угрозы изнасилованием в армии. «Многих, говорит, молодых там уже опустили. Может быть, он это имел в виду, может, не это — я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все», — сказал Шамсутдинов-старший.
  • Минобороны назвало «абсурдной ложью» информацию о причинах расстрела в воинской части. «Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после скандала с «пьяным мальчиком»

Главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Источник РБК утверждает, что причиной этого стал скандал, развернувшийся после того, как в 2017 году у погибшего при наезде машины шестилетнего мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя.

  • Сам Клевно информацию о том, что его уход связан с делом «пьяного мальчика» опровергает. «Я вышел на пенсию, и больше это не обусловлено никакими причинами», — сказал он.
  • Судмедэксперт Михаил Клейменов, которого после скандала осудили по статье о халатности, как рассказал РБК отец погибшего мальчика Роман Шимко, продолжает работать в бюро. «Суд разрешил ему работать, сняв с него ограничения. У него истек срок давности по статье в июле 2019 года», — объяснил он.
  • Как установила при расследовании в 2018 году Генпрокуратура, в работе судмедэкспертов были сделаны грубые ошибки, из-за чего в крови погибшего мальчика нашли алкоголь. Следствием этого стало то, что родителей ребенка оказались под проверкой.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, мусор, ВВП, Центробанк, расстрел, срочники, судмедэксперты
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