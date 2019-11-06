Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике

В пятницу, 1 ноября, главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом РБК рассказал источник в правительстве Московской области. Эту информацию подтвердил Клевно.
Собеседник РБК, близкий к бюро, говорит, что уход главного судмедэксперта связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина. Источник, близкий к бюро судебно-медицинской экспертизы, рассказал РБК, что накануне Клевно вызывали в региональный минздрав.
Владимир Клевно подтвердил РБК, что написал заявление об увольнении с должности начальника бюро по собственному желанию, при этом он опроверг информацию о том, что его увольнение связано с делом «пьяного» мальчика.
«Я принял для себя такое решение, это никак не связано [с делом о «пьяном» мальчике]. Я вышел на пенсию, и больше это не обусловлено никакими причинами», — ответил Клевно.
Президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов, профессор Владимир Клевно до 2009 года возглавлял Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава. Также он возглавляет кафедру судебной медицины Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М.Ф.Владимирского. С 2012 года руководил бюро судебно-медицинской экспертизы Подмосковья.