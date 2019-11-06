Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике

Главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Источник связывает увольнение судмедэксперта с делом погибшего в 2017 году в ДТП шестилетнего Алексея Шимко

Владимир Клевно (Фото: sudmedmo.ru)

В пятницу, 1 ноября, главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом РБК рассказал источник в правительстве Московской области. Эту информацию подтвердил Клевно.

Собеседник РБК, близкий к бюро, говорит, что уход главного судмедэксперта связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина. Источник, близкий к бюро судебно-медицинской экспертизы, рассказал РБК, что накануне Клевно вызывали в региональный минздрав.

Владимир Клевно подтвердил РБК, что написал заявление об увольнении с должности начальника бюро по собственному желанию, при этом он опроверг информацию о том, что его увольнение связано с делом «пьяного» мальчика.

«Я принял для себя такое решение, это никак не связано [с делом о «пьяном» мальчике]. Я вышел на пенсию, и больше это не обусловлено никакими причинами», — ответил Клевно.