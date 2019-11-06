Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 12:42
Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале» Общество, 17:48 Рай для вечных студентов: самые интересные онлайн-курсы в Рунете Партнерский материал, 17:43 Арустамян анонсировал переход двух футболистов «Зенита» в клуб Бекхэма Спорт, 17:40 Москвич облился автоспреем ради инсценировки кражи и отказа отдать долг Общество, 17:32 Россияне начали видеть в полицейских справедливых и компетентных людей Общество, 17:27 Dow Jones обновил рекорд: продолжится ли рост на бирже в Нью-Йорке Quote, 17:19 ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков Финансы, 17:17 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 17:13 «Bitcoin подорожает до $1 миллиона»: как криптовалюте поможет Brexit Крипто, 17:13 Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года Экономика, 17:01 Университет из России вошел в топ-100 лучших бизнес-вузов мира Общество, 17:01 Когда 2+2=5: как компаниям собрать эффективный медиамикс Pro, 17:01 Зеленский заявил о шоке от работы построившего один танк за 10 лет завода Политика, 16:57 Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян Общество, 16:53
Общество ,  
0 
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном» мальчике
Главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Источник связывает увольнение судмедэксперта с делом погибшего в 2017 году в ДТП шестилетнего Алексея Шимко
Владимир Клевно (Фото: sudmedmo.ru)

В пятницу, 1 ноября, главный судмедэксперт Подмосковья Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом РБК рассказал источник в правительстве Московской области. Эту информацию подтвердил Клевно.

Собеседник РБК, близкий к бюро, говорит, что уход главного судмедэксперта связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина. Источник, близкий к бюро судебно-медицинской экспертизы, рассказал РБК, что накануне Клевно вызывали в региональный минздрав.

Владимир Клевно подтвердил РБК, что написал заявление об увольнении с должности начальника бюро по собственному желанию, при этом он опроверг информацию о том, что его увольнение связано с делом «пьяного» мальчика.

«Я принял для себя такое решение, это никак не связано [с делом о «пьяном» мальчике]. Я вышел на пенсию, и больше это не обусловлено никакими причинами», — ответил Клевно.

Президент Ассоциации судебно-медицинских экспертов, профессор Владимир Клевно до 2009 года возглавлял Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава. Также он возглавляет кафедру судебной медицины Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М.Ф.Владимирского. С 2012 года руководил бюро судебно-медицинской экспертизы Подмосковья.

Как рассказал РБК отец погибшего Роман Шимко, осужденный за халатность судмедэксперт Михаил Клейменов продолжает работу в бюро. «Ходит (Клейменов) на работу в морг города Железнодорожный, суд разрешил ему работать, сняв с него ограничения. У него истек срок давности по статье в июле 2019 года», — пояснил Шимко. Владимир Клевно отказался ответить на вопрос РБК о восстановлении в должности судмедэксперта Клейменова.

В октябре 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что Клевно отстранен от должности из-за дела «пьяного» мальчика. Позднее Дмитрий Марков, на тот момент министр здравоохранения области, опроверг информацию об отстранении и сообщил, что в ведомстве будут ждать решения суда.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Московской области.

Дело о «пьяном» мальчике

В апреле 2017 года ДТП в Железнодорожном автомобиль Hyundai, которым управляла Ольга Алисова, наехал на шестилетнего мальчика. Тот скончался от полученных травм. Широкую общественную дискуссию вызвали результаты экспертизы тела ребенка. В крови мальчика обнаружили 2,7 промилле алкоголя. По факту первого заключения экспертов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК (халатность).

В июле 2018 года Генпрокуратура отправила дело в суд. Ведомство установило, что Клейменов допустил при экспертизе грубые нарушения. Это привело к ошибочному появлению в анализе крови 2,7 промилле алкоголя. Из-за результатов экспертизы надзорное ведомство проверяло родителей Алеши Шимко, что «причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред». В 2017 году сбившая мальчика Ольга Алисова была приговорена к трем годам колонии-поселения. Женщину обязали выплатить родным погибшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн руб.

В мае Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова. Именно он обнаружил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП. Клейменова приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Тогда же отец погибшего мальчика Шимко заявлял, что обжалует приговор.

Авторы: Егор Губернаторов, Дмитрий Серков
Теги: «пьяный мальчик», судмедэкспертиза, увольнение
Материалы по теме
Семья сбитого под Кировом «пьяного» мальчика заявила об ошибке эксперта
Общество
Отец сбитого полицейским «пьяного» мальчика заявил о нестыковках в деле
Общество
Эксперт исключил ошибку в анализах сбитого под Кировом «пьяного» мальчика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter