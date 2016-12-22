Рыболовлев назвал незаконным извлечение данных из телефона его адвоката

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев раскритиковал действия следователей княжества Монако, которые извлекли данные из телефона его адвоката Татьяны Бершеды. Об этом в интервью Monaco-Matin сообщил французский адвокат Рыболовлева Эрве Тимим.

Юрист от лица своего клиента отметил, что проникновение в мобильный телефон адвоката «следует рассматривать как обыск в его рабочем кабинете». «Я считаю, что данная экспертиза содержания телефона незаконна и представляет собой грубое нарушение профессиональной тайны», — подчеркнул он.

Правоохранители проверили телефон Бершеды в феврале 2017 года после жалобы помощницы Бувье Тани Раппо. Там была ​обнаружена запись разговора Бувье, Раппо и Рыболовлева. Также следователи нашли сообщения, компрометирующие министра юстиции Монако. После этого в середине сентября было начато расследование, подозреваемым по которому проходит некий неназванный человек «X». В октябре Рыболовлеву предъявили обвинения за соучастие во вторжении в частную жизнь.

Утверждалось, что содержавшаяся в памяти телефона информация указывала на то, что миллиардер воспользовался своими связями в полиции княжества, что могло помочь бизнесмену в деле против швейцарского арт-диллера Ива Бувье.

Из-за появившейся в СМИ информации о дружеских отношениях с Рыболовлевым в сентябре министр юстиции Монако Филипп Нармино ушел в отставку. По данным Le Monde, их общение могло помочь бизнесмену в деле против Бувье.

Судебное разбирательство между Рыболовлевым и Бувье началось в 2015 году. По мнению миллиардера, Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего он переплатил несколько сотен миллионов долларов.

Рыболовлев — 15-й богатейший бизнесмен России, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Он совладелец компании «Уралкалий», а также президент футбольного клуба «Монако».