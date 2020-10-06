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Власти Москвы сообщили об отсутствии планов по вводу пропускного режима

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Москвы не планируют возвращать пропускной режим в столице. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире «Эха Москвы».

«Сейчас об этом речи не идет, таких решений нет», — сказал Данчиков, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно возвращение пропускного режима в Москве.

По его словам, если граждане будут соблюдать введенные меры, этого будет достаточно, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом.

Власти заявили об отсутствии необходимости в пропускном режиме в Москве
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Данчиков отметил, что можно выходить в магазин, аптеку, медучреждение, заниматься спортом, гулять. При этом в местах большого скопления людей необходимо надевать маску и перчатки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому в столице с 9 октября приостановят действие льготного проезда для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания льготный проезд приостановят до 28 октября, для школьников — до конца каникул, которые завершаются 18 октября.

За последние сутки в Москве выявили свыше 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 311,5 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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