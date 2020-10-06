Власти Москвы сообщили об отсутствии планов по вводу пропускного режима

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Москвы не планируют возвращать пропускной режим в столице. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире «Эха Москвы».

«Сейчас об этом речи не идет, таких решений нет», — сказал Данчиков, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно возвращение пропускного режима в Москве.

По его словам, если граждане будут соблюдать введенные меры, этого будет достаточно, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом.

Данчиков отметил, что можно выходить в магазин, аптеку, медучреждение, заниматься спортом, гулять. При этом в местах большого скопления людей необходимо надевать маску и перчатки.