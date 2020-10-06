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Бастрыкин отправил на Камчатку криминалистов из-за загрязнения океана

Эксперты должны будут обеспечить оперативное исследование взятых на месте загрязнения воды проб. До этого глава региона Солодов сообщил, что наиболее вероятным источником является местный полигон ядохимикатов
Фото:Екатерина Штукина / ТАСС
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился направить на Камчатку сотрудников криминалистического центра СК России, а также специалистов судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов проб загрязненной воды, вызвавшей массовую гибель морских животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на месте происшествия рядом с Петропавловском-Камчатским работали эксперты из регионального управления СК. Они взяли пробы морской воды, воздуха и песка, чтобы передать в центральный аппарат ведомства.

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Первые сообщения о возможной экологической катастрофе в районе Халактырского пляжа недалеко от столицы региона начали поступать в конце сентября. Местные жители и серферы рассказывали, что после купания у них были признаки отравления, тошнота, проблемы со зрением.

Журналист Юрий Дудь показал видео, снятые серферами с дрона. На них были видны нефтяные пятна на поверхности воды и сотни мертвых представителей морской фауны, выброшенных на берег.

Изначально власти сообщали, что причинами загрязнения могли стать техногенная утечка, сейсмическая активность в океане или природный фактор. Однако 6 октября губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в качестве приоритетной версии рассматривается именно техногенный фактор.

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По его словам, наиболее очевидным источником токсинов является Козельский полигон ядохимикатов, расположенный рядом с рекой Налычева, впадающей в океан недалеко от Халактырского пляжа. В этом могильнике захоронено не менее 100 т пестицидов и других сельскохозяйственных химикатов. По данным Greenpeace, еще в начале 2000-х годов полигон признали угрозой для экологии и пообещали законсервировать, однако его лишь засыпали землей и закрыли мембраной в 2010 году.

Солодов отметил, что сотрудники надзорных ведомств во вторник выезжали на Козельский могильник и взяли там пробы из скважин. При этом осмотр полигона показал повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в некоторых местах.

Автор
Михаил Котляр
Камчатка загрязнение окружающей среды Александр Бастрыкин СК
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