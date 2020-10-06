Бастрыкин отправил на Камчатку криминалистов из-за загрязнения океана

Эксперты должны будут обеспечить оперативное исследование взятых на месте загрязнения воды проб. До этого глава региона Солодов сообщил, что наиболее вероятным источником является местный полигон ядохимикатов

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился направить на Камчатку сотрудников криминалистического центра СК России, а также специалистов судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов проб загрязненной воды, вызвавшей массовую гибель морских животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на месте происшествия рядом с Петропавловском-Камчатским работали эксперты из регионального управления СК. Они взяли пробы морской воды, воздуха и песка, чтобы передать в центральный аппарат ведомства.

Первые сообщения о возможной экологической катастрофе в районе Халактырского пляжа недалеко от столицы региона начали поступать в конце сентября. Местные жители и серферы рассказывали, что после купания у них были признаки отравления, тошнота, проблемы со зрением.

Журналист Юрий Дудь показал видео, снятые серферами с дрона. На них были видны нефтяные пятна на поверхности воды и сотни мертвых представителей морской фауны, выброшенных на берег.