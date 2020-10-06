На Камчатке ученые выявили необычные изменения цвета и отложения в реке

На Камчатке в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив, обнаружены ненормальные изменение цвета воды и плотные отложения на дне. Об этом сообщил врио главы камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Александр Варкентин, передает «РИА Новости».

«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — уточнил он.

По словам Варкентина, были взяты пробы аномальной воды и грунта. Их отправили на исследование в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке. Кроме того, образцы передали Следственному комитету, который изучит их в независимой лаборатории. Свою экспертизу проведут и в КамчатНИРО.

«Таким образом будут независимые данные, чтобы сделать выводы — техногенная авария, или природного характера», — пояснил Варкентин (цитата по ТАСС).