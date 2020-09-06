В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на удаленку

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Несколько российских школ из-за вспышек коронавируса были вынуждены сразу после начала учебного года перейти на дистанционное обучение. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Он привел в пример одну из школ Забайкалья, а также точечные переводы на удаленку некоторых классов. «В этих школах выявлены конкретные случаи заболеваемости. В контроле помогает и Минздрав, он обеспечивает дополнительный мониторинг ситуации», — пояснил Глушко.

По его словам, во многих российских регионах родителям дали право выбирать формат обучения для своего ребенка. После написания соответствующего заявления ученика могут перевести на дистанционный режим.

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