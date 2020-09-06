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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпросвещения сообщили о первых переходах российских школ на удаленку

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Несколько российских школ из-за вспышек коронавируса были вынуждены сразу после начала учебного года перейти на дистанционное обучение. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Он привел в пример одну из школ Забайкалья, а также точечные переводы на удаленку некоторых классов. «В этих школах выявлены конкретные случаи заболеваемости. В контроле помогает и Минздрав, он обеспечивает дополнительный мониторинг ситуации», — пояснил Глушко.

По его словам, во многих российских регионах родителям дали право выбирать формат обучения для своего ребенка. После написания соответствующего заявления ученика могут перевести на дистанционный режим.

Материал дополняется

Автор: Михаил Котляр
Теги: образование, Минпросвещения, школы
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