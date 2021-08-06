СК завел дело после гибели россиян в ДТП с автобусом в Турции
Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту ДТП с российскими туристами в Турции.
В ведомстве заявили, что готовят запрос в Турцию о правовой помощи, также «изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия». Следователи контролируют возвращение россиян на родину, после этого они проведут необходимые экспертные исследования.
Расследование контролирует центральный аппарат СК.
Авария с автобусом, который ехал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, произошла 2 августа на трассе D-400. В автобусе были 22 туриста из Самарской области, три человека погибли, остальные получили ранения. По данным Минздрава, по состоянию на 3 августа из стационаров выписали большинство пострадавших, пятеро оставались в больницах в тяжелом состоянии.