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СК завел дело после гибели россиян в ДТП с автобусом в Турции

Авария с автобусом, ехавшим в аэропорт Антальи, произошла 2 августа — по предварительным данным, водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. Погибли три человека
Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) по факту ДТП с российскими туристами в Турции.

В ведомстве заявили, что готовят запрос в Турцию о правовой помощи, также «изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия». Следователи контролируют возвращение россиян на родину, после этого они проведут необходимые экспертные исследования.

Расследование контролирует центральный аппарат СК.

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Общество

Авария с автобусом, который ехал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, произошла 2 августа на трассе D-400. В автобусе были 22 туриста из Самарской области, три человека погибли, остальные получили ранения. По данным Минздрава, по состоянию на 3 августа из стационаров выписали большинство пострадавших, пятеро оставались в больницах в тяжелом состоянии.

Как сообщили в российском генконсульстве, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и выехало на встречную полосу, после чего перевернулось.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что власти региона окажут помощь пострадавшим и семьям погибших.

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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет уголовное дело Турция
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