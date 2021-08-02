Минздрав уточнил число погибших в ДТП в турецкой Анталье россиян

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Из 22 человек, находившихся в туристическом автобусе, попавшем в ДТП в Анталье, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека находятся в реанимации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского Минздрава.

«На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека — в реанимации», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе компании «Интурист» сообщили РБК, что в тяжелом состоянии находятся три человека. Состояние остальных 16 человек в компании назвали удовлетворительным. Ранее в «Интуристе» говорили о четырех погибших.