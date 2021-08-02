Губернатор Самарской области пообещал помочь пострадавшим в ДТП в Турции

Дмитрий Азаров (Фото: Global Look Press)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что в турецкой Анталье в ДТП попали туристы из региона, власти готовы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, сообщил он в Instagram.

«Как вы знаете, в ДТП попал автобус с самарскими туристами. Эта трагедия уже унесла жизни людей, часть пассажиров автобуса доставлены в больницу в тяжелом состоянии», — сказал он.

Азаров добавил, что власти предпринимают меры для того, чтобы установить личности пострадавших и погибших людей. По его словам, это поможет оказать людям необходимую помощь, а также быстрее доставить их в Россию. «Ну и, конечно, для того, чтобы оказать помощь семьям погибших», — добавил он.

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