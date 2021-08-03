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Общество ,  
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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Фото: tlt_zz / VK
Фото: tlt_zz / VK

Из стационаров выписали 15 россиян, пострадавших в результате аварии с автобусом в турецкой Анталье, состояние пятерых человек остается тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей», — добавили в пресс-службе ведомства.

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Общество

Вечером 2 августа перевернулся автобус, который вез российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Антальи по трассе D-400. В автобусе находились 22 российских туриста, в том числе два ребенка. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением, тогда транспортное средство пересекло разделительную линию и перевернулось.

В результате ДТП погибли три человека, пострадавших госпитализировали в больницы Антальи. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что трое пациентов прооперированы, а в турецких больницах остаются еще девять туристов.

Турция Анталья ДТП с автобусом российские туристы Минздрав
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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
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Минздрав уточнил число погибших в ДТП в турецкой Анталье россиян
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
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