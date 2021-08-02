В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В ДТП погибли по меньшей мере трое россиян. Еще 16 человек пострадали, пятеро из них получили тяжелые ранения

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По меньшей мере три человека погибли, еще 16 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает CNN Turk.

Изначально в генконсульстве России в Анталье сообщили РБК, что погибли трое россиян. Еще пятеро граждан России получили тяжелые ранения.

В компании «Интурист» рассказали РБК , что автобус следовал из поселка Конаклы в аэропорт Анталии, туристы должны были вылететь в Самару в 21:50 рейсом ZF 6394. Всего в автобусе находились 22 российских туриста, в том числе двое детей.

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», — рассказали в генконсульстве.