Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
Вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков во французском городе Гавр и взял находящихся там людей в заложники. Об этом сообщает Le Figaro.
В полиции заявили, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.
Представитель полиции сообщил, что злоумышленнику 34 года, у него проблемы с психикой, передает Reuters.
По словам источника издания в полиции, заложников пятеро, и, как утверждается, мужчина вооружен пистолетом. Собеседник газеты не уточнил, сколько среди заложников клиентов и сотрудников банка.