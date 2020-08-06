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Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Вооруженный пистолетом злоумышленник ворвался в отделение самого крупного кооперативного банка во Франции. Мужчина удерживает в заложниках пять человек, еще одного он отпустил, сообщают СМИ
Фото: Christophe Ena / AP
Фото: Christophe Ena / AP

Вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков во французском городе Гавр и взял находящихся там людей в заложники. Об этом сообщает Le Figaro.

В полиции заявили, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.

Представитель полиции сообщил, что злоумышленнику 34 года, у него проблемы с психикой, передает Reuters.

По словам источника издания в полиции, заложников пятеро, и, как утверждается, мужчина вооружен пистолетом. Собеседник газеты не уточнил, сколько среди заложников клиентов и сотрудников банка.

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По информации газеты Le Parisien, в момент захвата заложников в отделении банка находились шесть клиентов, однако одного из них преступник отпустил.

В свою очередь France Bleu утверждает, что в отделении банка находились семь клиентов. Злоумышленник отпустил женщину, а еще одному клиенту, 53-летнему мужчине, удалось самостоятельно покинуть здание банка, пишет издание.

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По данным France Bleu, захвативший банковское отделение выдвинул несколько требований, которые могут иметь религиозный характер. Пока полиция не озвучила их для прессы.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадавших нет. Захват заложников произошел около 17:00 по местному времени (18:00 мск). Вооруженный мужчина ворвался в отделение банка Bred, который является самым крупным кооперативным банком во Франции.

3 августа мужчина ворвался в отделение банка в Киеве и пригрозил взорвать его. Злоумышленник потребовал допустить к нему средства массовой информации, чтобы дать интервью. Спустя несколько часов мужчину, которого идентифицировали как гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, обезвредили сотрудники подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Франция, захват заложников, банк
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