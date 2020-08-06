Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Вооруженный пистолетом злоумышленник ворвался в отделение самого крупного кооперативного банка во Франции. Мужчина удерживает в заложниках пять человек, еще одного он отпустил, сообщают СМИ

Фото: Christophe Ena / AP

Вооруженный мужчина ворвался в отделение одного из банков во французском городе Гавр и взял находящихся там людей в заложники. Об этом сообщает Le Figaro.

В полиции заявили, что сообщников у злоумышленника нет, он действует в одиночку.

Представитель полиции сообщил, что злоумышленнику 34 года, у него проблемы с психикой, передает Reuters.

По словам источника издания в полиции, заложников пятеро, и, как утверждается, мужчина вооружен пистолетом. Собеседник газеты не уточнил, сколько среди заложников клиентов и сотрудников банка.