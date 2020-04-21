Вооруженный ножом мужчина захватил заложников на юго-западе Японии

Вооруженный ножом мужчина взял в заложники несколько человек в городе Фукуока на юго-западе Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, инцидент произошел в одном из местных ресторанов, который располагается на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Мужчина забаррикадировался на третьем этаже,

Отмечается, что среди захваченных есть двое детей в возрасте трех и шести лет. Они находятся в помещении на протяжении нескольких часов.

Полиция оцепила район происшествия. По предварительным данным, нападение совершил бывший сотрудник заведения.