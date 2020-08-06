АТОР сравнила цены на отдых в Абхазии и Сочи

По данным туроператоров, сейчас цены в абхазских отелях на 20–40% ниже, чем в отелях Сочи, однако в ближайшее время они могут начать расти. Отельеры Абхазии «замерли в ожидании развития событий», считают туроператоры

Абхазия. Гагра (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

После открытия границы между Россией и Абхазией туроператоры фиксируют динамичное восстановление продаж туров в республику. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что открытие границы с Абхазией случилось вовремя, так как это бюджетное направление поможет удовлетворить большой спрос на пляжный отдых, особенно в условиях дефицита мест на курортах Краснодарского края. «Многие туристы ждали открытия именно Абхазии, к тому же количество свободных вариантов размещения в Сочи стремительно сокращается, поэтому открытие продаж туров в Абхазию более чем актуально», — заявили представители туроператора «Мультитур».

Практически все опрошенные туроператоры заявили о быстром восстановлении спроса на туры в Абхазию, однако они разошлись в оценках того, насколько быстро местные отели нарастят высокую загрузку.

В туроператоре «Интурист» считают, что загрузка отелей Абхазии во многом зависит от пропускной способности пограничного пункта в Сочи. «С первых дней открытия границы там образовалась многочасовая очередь. По оценке сочинской таможни, в среднем ежедневно границу пересекают по 20 тыс. человек с обеих сторон», — говорится в сообщении.