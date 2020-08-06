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АТОР сравнила цены на отдых в Абхазии и Сочи

По данным туроператоров, сейчас цены в абхазских отелях на 20–40% ниже, чем в отелях Сочи, однако в ближайшее время они могут начать расти. Отельеры Абхазии «замерли в ожидании развития событий», считают туроператоры
Абхазия. Гагра
Абхазия. Гагра (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

После открытия границы между Россией и Абхазией туроператоры фиксируют динамичное восстановление продаж туров в республику. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что открытие границы с Абхазией случилось вовремя, так как это бюджетное направление поможет удовлетворить большой спрос на пляжный отдых, особенно в условиях дефицита мест на курортах Краснодарского края. «Многие туристы ждали открытия именно Абхазии, к тому же количество свободных вариантов размещения в Сочи стремительно сокращается, поэтому открытие продаж туров в Абхазию более чем актуально», — заявили представители туроператора «Мультитур».

Практически все опрошенные туроператоры заявили о быстром восстановлении спроса на туры в Абхазию, однако они разошлись в оценках того, насколько быстро местные отели нарастят высокую загрузку.

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В туроператоре «Интурист» считают, что загрузка отелей Абхазии во многом зависит от пропускной способности пограничного пункта в Сочи. «С первых дней открытия границы там образовалась многочасовая очередь. По оценке сочинской таможни, в среднем ежедневно границу пересекают по 20 тыс. человек с обеих сторон», — говорится в сообщении.

В АТОР подчеркнули, что власти Сочи знают о том, что автомобильные заторы на таможенном посту «Адлер» есть, и с возобновлением экскурсионной деятельности эта очередь растет.

По информации туроператора «Дельфин», сейчас отельеры Абхазии «замерли в ожидании развития событий», и реализация номеров идет по договорным ценам 2020-го. Они, как отметили в «Дельфине», остались примерно на уровне прошлого года. Движение в сторону повышения цен или, наоборот, в сторону СПО (специального предложения от туроператора), скорее всего, начнется чуть позже, считает туроператор.

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Фото: Константин Гревцов / Sputnik / РИА Новости

Представители туроператора АЛЕАН также не исключили, что цены на проживание в Абхазии могут вырасти. По их мнению, как только отельеры ощутят активную динамику спроса (в течение одной-двух недель), можно будет ожидать роста цен. «То есть чем раньше туристы определятся с поездкой, тем больше шанс купить тур по более низкой цене», — заявили в туроператоре.

По оценке туроператора «Интурист», в Абхазии в зависимости от объекта и курорта цены на проживание сейчас на 20–40% ниже, чем в отелях Сочи.

Как сообщил туроператор «Русский Экспресс», несколько абхазских объектов размещения уже объявили о повышении цен (на 10–15%), чтобы наверстать упущенную выгоду и воспользоваться повышенным спросом. «Но все же в основном цены сохранились без изменений и значительно ниже, чем в отелях Краснодарского края», — сообщили представители компании.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на пересечение границы с Абхазией, которые были введены в связи с распространением коронавируса COVID-19. Власти Абхазии вслед за Россией объявили об открытии границ. С этого дня россияне получили возможность беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане Абхазии — в Россию.

В первые сутки после открытия российско-абхазской границы ее пересекли более 7,5 тыс. человек. Спустя пять дней генеральный директор (АЖД) Алхас Вартагава сообщил, что Абхазия и Россия восстановят пассажирское железнодорожное сообщение с 7 августа. «После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России. 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум», — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: АТОР, Абхазия, Сочи, Краснодарский край, цены на туры
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