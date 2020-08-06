В Сочи ужесточат масочный режим из-за наплыва туристов

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В Сочи власти усилят контроль за соблюдением масочного режима в связи с ожидающимся ростом заболеваемости во время пика туристического сезона. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил мэр города Алексей Копайгородский.

«Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тыс. туристов и свыше 500 тыс. местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших...Наша главная задача — не допустить взрывного роста и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Избежать усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима», — сказал мэр на совещании в городской адмнистрации.

В качестве основной задачи он назвал усиление контроля за соблюдением всех требований режима повышенной готовности.

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