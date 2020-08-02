В Абхазии предупредили о вспышке COVID после открытия границы с Россией

В Минздраве республики назвали неожиданным одномоментное открытие границы и выразили опасение из-за возможного роста числа инфицированных. Оперативный штаб предложил ввести на границе ограничения

Фото: Константин Гревцов / Sputnik / РИА Новости

Абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили эпидемиологическую обстановку, связанную с открытием абхазско-российской границы, сообщает пресс-служба Минздрава республики в Facebook.

Замглавы ведомства Алхас Конджария заявил, что еще до открытия границы была зафиксирована вспышка COVID-19 среди местного населения. «Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов», — сообщил он.

По словам замминистра, уже на текущем этапе медикам будет сложно справиться с таким потоком больных. «А прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», — считает он.

Конджария отметил, что для Минздрава одномоментное открытие границы стало неожиданным. Координационный штаб ранее обсуждал, что это произойдет поэтапно, также планировалось, что для ее пересечения понадобится справка об отсутствии инфекции. «Граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», — заявил представитель ведомства.