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Пандемия коронавируса ,  
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В Абхазии предупредили о вспышке COVID после открытия границы с Россией

В Минздраве республики назвали неожиданным одномоментное открытие границы и выразили опасение из-за возможного роста числа инфицированных. Оперативный штаб предложил ввести на границе ограничения
Фото: Константин Гревцов / Sputnik / РИА Новости
Фото: Константин Гревцов / Sputnik / РИА Новости

Абхазские медики и члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили эпидемиологическую обстановку, связанную с открытием абхазско-российской границы, сообщает пресс-служба Минздрава республики в Facebook.

Замглавы ведомства Алхас Конджария заявил, что еще до открытия границы была зафиксирована вспышка COVID-19 среди местного населения. «Гудаутская больница начинает заполняться, ежедневно мы выявляем порядка 8-10 пациентов», — сообщил он.

По словам замминистра, уже на текущем этапе медикам будет сложно справиться с таким потоком больных. «А прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнемся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо еще», — считает он.

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией
Политика
Пограничный пункт &laquo;Псоу&raquo; российско-абхазской границы

Конджария отметил, что для Минздрава одномоментное открытие границы стало неожиданным. Координационный штаб ранее обсуждал, что это произойдет поэтапно, также планировалось, что для ее пересечения понадобится справка об отсутствии инфекции. «Граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», — заявил представитель ведомства.

В свою очередь член оперативного штаба Алхас Джинджолия предложил ввести на границе с Россией по реке Псоу ограничительные меры.

Россия и Абхазия открыли границу с 1 августа. По словам Конджарии, только за первые сутки ее пересекли около 7,5 тыс. человек. Из них более 5 тыс. въехали из России в Абхазию, рассказали ранее в сочинской таможне. Как писал Sputnik-Абхазия, справок при пересечении границы от россиян и абхазцев не требовали.

Границу России с Абхазией за сутки пересекли более 7,5 тыс. человек
Общество
Туристы на абхазо-российской границе

Граница между двумя странами была закрыта с начала апреля. 31 июля оперативный штаб по борьбе с заболеванием в России принял решение о ее открытии, отмечалось, что были учтены замечания Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике. 1 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, вслед за ним о снятии ограничений объявил глава правительства Абхазии Александр Анкваб.

По данным Минздрава Абхазии, по состоянию на 1 августа в республике подтверждено 98 случаев заражения COVID-19, трое заболевших умерли, 37 пациентов выздоровели. В России число инфицированных превысило 850 тыс., умерли 14 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Абхазия, коронавирус
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