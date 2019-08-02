СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в следственные органы ГСУ СК России по городу Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 человек. Следствие установит наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

За уклонение от прохождения службы предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. При этом привлечение к уголовной ответственности не освобождает нарушителей от прохождения службы, добавила она.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против отказа Мосизбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, в ходе которой более 1 тыс. человек задержали. СКР возбудил дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия к представителям власти, которые сейчас объединены в одно производство.