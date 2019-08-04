На несогласованной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

На несогласованной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм

В Москве на акции 3 августа сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за призывы к экстремизму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, мужчина был задержан на Новинском бульваре во время не согласованного с властями митинга в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что задержанный находился в федеральном розыске за публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК России).

В настоящее время мужчину передали в полицию.