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Общество ,  
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Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Кличко: в Киеве взорвалась цистерна на предприятии недалеко от ТЭЦ-6
В Киеве — пожар на левом берегу Днепра после взрыва. Он произошел недалеко от ТЭЦ на территории коммерческого предприятия, взорвалась цистерна с ГСМ
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

В Киеве произошел взрыв, но он не касается теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), как пишут телеграм-каналы, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших на данный момент нет», — сказано в сообщении.

ТЭЦ-6 находится в Деснянском районе Киева, на северо-восточной окраине города близ озера Алмазное. Ранее УНИАН писал, что там сильный пожар. «Страна» предполагала, что может быть возгорание на теплоэлектроцентрали.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Этой ночью в Киеве также звучали взрывы, но их причиной была работа ПВО. В ночь на 4 июля город был под массированной атакой. Как поясняло российское Минобороны, тогда были поражены предприятия, разрабатывавшие и производившие беспилотники, FPV-дроны и прочие роботизированные мобильные комплексы, а также иную аппаратуру военного назначения. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ударные беспилотники. После власти сообщали, что в Киеве сильно загрязнен воздух.

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