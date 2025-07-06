Кличко сообщил о взрыве в Киеве
В Киеве произошел взрыв, но он не касается теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), как пишут телеграм-каналы, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших на данный момент нет», — сказано в сообщении.
ТЭЦ-6 находится в Деснянском районе Киева, на северо-восточной окраине города близ озера Алмазное. Ранее УНИАН писал, что там сильный пожар. «Страна» предполагала, что может быть возгорание на теплоэлектроцентрали.
Этой ночью в Киеве также звучали взрывы, но их причиной была работа ПВО. В ночь на 4 июля город был под массированной атакой. Как поясняло российское Минобороны, тогда были поражены предприятия, разрабатывавшие и производившие беспилотники, FPV-дроны и прочие роботизированные мобильные комплексы, а также иную аппаратуру военного назначения. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ударные беспилотники. После власти сообщали, что в Киеве сильно загрязнен воздух.
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака
Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова
Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже
На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты
В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд
Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика
Илон Маск объявил о создании собственной политической партии
Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов