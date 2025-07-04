 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти рассказали о загрязнении воздуха в Киеве после взрывов

В Киеве после ночных взрывов сильно загрязнен воздух
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев
Киев (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

В Киеве сильно загрязнен воздух, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в своем телеграм-канале.

Причиной ухудшения ведомство назвало пожары, возникшие после взрывов, прогремевших ночью.

Министерство порекомендовало жителям столицы избегать длительного пребывания на улице и попадания загрязненного воздуха в квартиру. Гражданам также порекомендовали по возможности включить очиститель воздуха.

В Киеве снова прозвучали взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вечером 3 июля и ночью 4 июля о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Киев загрязнение воздуха взрыв взрывы
Материалы по теме
Киевлянам рекомендовали закрыть окна из-за сильных пожаров после взрывов
Политика
В Киеве снова прозвучали взрывы
Политика
В Киеве сработали системы ПВО и прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
В Азове при ударе дронов повреждения получили семь домов Политика, 11:28
Аэропорт Перми закрыли для полетов Политика, 11:28
В ВШЭ спрогнозировали замедление роста доходов россиян из-за налогов Экономика, 11:24
Как найти свою «зону продуктивности» — Fast CompanyПодписка на РБК, 11:18
Кто из россиян остался без контрактов в НХЛ Спорт, 11:14
Власти рассказали о загрязнении воздуха в Киеве после взрывов Политика, 11:11
Неизвестный перевел пролежавшие 14 лет биткоины стоимостью $2 млрд Крипто, 11:11
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Титулованного мексиканского боксера депортируют из США Спорт, 11:09
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Вице-президент «Транснефти» перед смертью отправил жене прощальные СМС Политика, 11:04
Почему Молдавия начинает опережать Украину на пути в ЕС Политика, 11:01
Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота» Инвестиции, 11:00
Пять типов корпоративных нытиков: как с ними быть руководителюПодписка на РБК, 10:52
В Подольске пациентка легла на операцию и умерла под наркозом Общество, 10:51