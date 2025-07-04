В Киеве после ночных взрывов сильно загрязнен воздух

Власти рассказали о загрязнении воздуха в Киеве после взрывов

Киев (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

В Киеве сильно загрязнен воздух, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в своем телеграм-канале.

Причиной ухудшения ведомство назвало пожары, возникшие после взрывов, прогремевших ночью.

Министерство порекомендовало жителям столицы избегать длительного пребывания на улице и попадания загрязненного воздуха в квартиру. Гражданам также порекомендовали по возможности включить очиститель воздуха.

Вечером 3 июля и ночью 4 июля о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.