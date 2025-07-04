Власти рассказали о загрязнении воздуха в Киеве после взрывов
В Киеве сильно загрязнен воздух, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в своем телеграм-канале.
Причиной ухудшения ведомство назвало пожары, возникшие после взрывов, прогремевших ночью.
Министерство порекомендовало жителям столицы избегать длительного пребывания на улице и попадания загрязненного воздуха в квартиру. Гражданам также порекомендовали по возможности включить очиститель воздуха.
Вечером 3 июля и ночью 4 июля о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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