Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям ВПК в Киеве
Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу, сообщило Минобороны России.
Удар был нанесен в ответ «на террористические акты» ВСУ. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ударные беспилотники.
Целью стали предприятия, разрабатывавшие и производившие беспилотники, FPV-дроны и прочие роботизированные мобильные комплексы, а также иную аппаратуру военного назначения. Также удар был нанесен по военному аэродрому и НПЗ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.
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