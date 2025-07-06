В Киеве и еще нескольких городах Украины раздались взрывы
Взрывы звучат в Киеве, предварительно, работают средства ПВО, сообщает украинский «24 канал».
Городская администрация в 01:31 объявила о воздушной тревоге в Киеве. Власти подтвердили работу ПВО в области.
ТСН и «24 канал» также пишут о взрывах в Харькове. В Харьковской областной администрации сообщили, что взрыва было как минимум три. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил об атаке на Шевченковский и Киевский районы Харькова. По данным «24 канала», в городе прогремело несколько серий взрывов.
Позднее Синегубов сообщил о пожарах в нескольких местах в Шевченковском районе.
Кроме того, о взрывах написал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Глава подконтрольной Киеву территории Запорожской области Иван Федоров также сообщил о взрывах.По его словам, работают средства ПВО.
По состоянию на 02:14 мск почти во всех восточных и центральных регионах Украины объявлена воздушная тревога.
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