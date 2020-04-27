Клиники для больных COVID откроют в парке «Патриот» и «Крокус Сити Холл»

Парк «Патриот» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Два больших госпиталя планируется открыть в парке «Патриот» и концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В каждом госпитале разместится по 1,5 тысяч коек, клиники оснастят необходимыми для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и возможностью подачи кислорода, цитирует Воробьева Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Московской области.

«Скорее всего число заболевших будет расти. Последние несколько суток у нас порядка 600-650 заболевших каждый день», — предупредил Воробьев.

В Crocus Group отказались от комментариев.

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