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Пандемия коронавируса ,  
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Эмин Агаларов рассказал о продаже трех машин из-за кризиса с COVID-19

По словам Эмина Агаларова, бизнес Crocus Group переживает непростые времена и даже если он продаст все оставшиеся у него машины, то этих денег не хватит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам
Эмин Агаларов
Эмин Агаларов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью проекту ЧЭЗ Next в Instagram РБК его сын и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.

«Корабль находится в пограничном состоянии. Еще несколько пробоин — и он утонет. Но если мы успеем что-то залатать, то может быть и выплывем», — сказал он, отметив, что заработала пока только примерно половина активов Crocus Group. В частности, закрыты концертные залы и большое число магазинов и ресторанов, а в выставочном центре продолжает работать госпиталь для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. И, несмотря на то, что государством на него был выделен 1 млрд руб., дохода компании он не принес.

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Бизнес

«Мы получили часть этих денег, построили госпиталь, а баланс этой суммы будем получать после проведенного аудита, после того, как все будет подсчитано. <...> Я думаю, что ситуация не убыточная, пока эта история в ноль, но доходной, я думаю, она быть для нас не сможет», — пояснил Агаларов.

Более того, по словам Агаларова, последствия вызванного пандемией COVID-19 кризиса вся экономика будет ощущать в течение, как минимум, полугода или даже года после того, как «все откроется».

«Мы потеряли 90% наших сборов, а расходная составляющая не сильно уменьшилась. Убытки мы терпим из месяца в месяца и изо дня в день, и я не могу сказать, что после открытия они уменьшаться, потому что арендаторы, которые открываются на территории наших торговых центров, тоже не могут платить аренду», — объяснил Агаларов.

Интервью Араза Агаларова о «тонущем» бизнесе и долгах миллиардеров. Видео
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Он заверил, что Crocus Group шла на уступки своим арендаторам, договариваясь с ними о приемлемых для обеих сторон вариантах оплаты вплоть до предоставления отсрочки платежей. Полюбовно, по словам Агаларова, компания договаривалась и со своими сотрудниками, в результате удалось отказаться от сокращений и продолжить платить зарплаты, хотя многим и в меньшем размере.

Агаларов также признался, что в нынешний кризис продал три машины из собственного гаража, но для того, чтобы платить зарплаты 15 тыс. сотрудников пришлось брать кредиты. «От того, что я продам последние свои машины, я не рассчитаюсь даже с 10% этих сотрудников», — сказал он.

В 2015 году Агаларов в интервью «Авторадио» рассказывал, что в его коллекции машин есть такие автомобили, как Rolls Royce Coupe и Cadillac Fleetwood 1969 года. В интервью 2019 года он упомянул об еще одном Cadillac 1970 года, однако тогда же признался, что охладел к своей коллекции. «Я сейчас оставил две машины и больше этим не увлекаюсь», — сказал тогда Агаларов.

Говоря о мерах помощи со стороны государства, Агаларов отметил, что власть могла сделать больше для того, чтобы поддержать бизнес, занятых в нем людей.

«У государства есть резервный фонд, который как раз и накоплен для таких вот событий форс-мажорных. Тратить нужно было больше. А мы вот так по чуть-чуть и это такие меры, которые до кого-то, может быть, дошли, но глобально люди не почувствовали», — посетовал Агаларов.

По его словам, торговые центры в Москве во время вызванного COVID-19 приносят убытки, но и до начала пандемии Crocus Group в этой сфере едва удавалось сводить концы с концами.

«Когда мы построили первый «Вегас», курс рубля был тогда 30 [за доллар], и мы в первый год собрали почти $120 млн аренды в одном «Вегасе». Сейчас все наши торговые центры суммарно в год собирают $120 млн аренды. <...> Мы даже сейчас не вернулись на обороты 10-летней давности. Это говорит о том, что в стране с бизнесом что-то не в порядке», — рассказал первый вице-президент Crocus Group.

Он также признался, что опасается прихода второй волны COVID-19, хотя его отец, Араз Агаларов, полагает, что ее либо не будет вовсе, либо на этот раз государство не будет принимать таких жестких мер, как в первый раз.

Агаларов заявил о «самых больших долгах» миллиардеров из списка Forbes
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Араз Агаларов<br /> &nbsp;

Эксперты журнала Forbes в реальном времени оценивают состояние Араза Агаларова в $1,7 млрд. В последнем рейтинге богатейших бизнесменов России от Forbes Агаларов-старший занял с этим капиталом 55-е место. Эмин Агаларов, являющийся также популярным певцом, в июне 2020 года был включен Forbes в число самых успешных звезд России младше 40 лет, заняв в рейтинге 29-е место с доходом за предыдущий год в $3,1 млн.

Основная специализация подконтрольной Агаларовым Crocus Croup — управление коммерческой недвижимостью, группе принадлежит выставочный центр Crocus Expo, площадь которого превышает 1 млн кв. м., океанариум, торгово-развлекательные центры Vegas, торговый комплекс «Крокус Сити Молл», концертные залы, рестораны, фитнес-центры, жилые комплексы, медиахолдинг «Жара» и т.д.

Авторы: Элина Тихонова, Владислав Гордеев, Евгений Калюков
Теги: Эмин Агаларов, Crocus Group, коронавирус
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Агаларов заявил о «самых больших долгах» миллиардеров из списка Forbes
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Интервью Араза Агаларова о «тонущем» бизнесе и долгах миллиардеров. Видео
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