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Суд оставил в силе решение о взыскании с Грудинина более 1 млрд руб.

Акционеры Совхоза имени Ленина хотели взыскать с Грудинина более 2 млрд руб., но суд в октябре 2019 года удовлетворил их требования лишь частично. Это решение экс-кандидат в президенты обжаловал, однако его апелляцию отклонили
Сбор клубники на полях Cовхоза имени Ленина
Сбор клубники на полях Cовхоза имени Ленина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина по иску акционеров предприятия более 1 млрд руб. Решение о взыскании с Грудинина этих средств было принято в октябре 2019 года Арбитражным судом Московской области.

«Апелляция состоялась, суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который присудил 1,066 млрд. Решение суда вступило в силу, ответчик с ним не согласен и будет подавать кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа», — сообщил РБК представитель интересов Павла Грудинина в суде.

По его словам, вступившее в силу решение «опасно» и может привести к банкротству Грудинина, так как у того нет необходимых для выплаты денег.

«Вероятно, оппонентами, которые используют акционеров для давления на Грудинина, будет использоваться схема, когда через службу судебных приставов будет обращено взыскание на его акции. Это является способом охоты за акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина», которому принадлежит порядка 2 тыс. га земли в ближайшем Подмосковье», — сказал адвокат.

Суд решил взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд руб.
Общество
Павел Грудинин

Изначально акционеры Совхоза имени Ленина добивались взыскания с Грудинина 2,1 млрд руб. в счет убытков (1,095 млрд руб.) и упущенной выгоды (998,3 млн руб.). По их мнению, предприятие понесло убытки из-за передачи в уставный капитал компании ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков стоимостью более 1 млрд руб. Взамен совхоз получил долю в компании стоимостью лишь 29 млн руб., указывали истцы.

Весной 2018 года арбитраж признал передачу земель незаконной, что позволило истцам предъявить Грудинину денежные требования. В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров совхоза к Грудинину, постановив взыскать с него более 1 млрд руб. Как пояснял адвокат Грудинина Максим Лухманов, эта сумма относилась к возмещению реального ущерба: во взыскании упущенной выгоды суд истцам отказал. Защита Грудинина сообщила, что она планирует обжаловать это решение суда.

Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента России от КПРФ и занял второе место, набрав 11,77%. В феврале 2019 года его лишили депутатского мандата от подмосковного города Видное. Причиной стало представление городской прокуратуры, согласно которому в декларации Грудинина не был указан офшор Bontro LTD в Белизе. Грудинин эту информацию опровергал.

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
При участии: Надежда Федорова
Теги: Павел Грудинин, Совхоз им.Ленина, суд
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