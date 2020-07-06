Суд оставил в силе решение о взыскании с Грудинина более 1 млрд руб.

Акционеры Совхоза имени Ленина хотели взыскать с Грудинина более 2 млрд руб., но суд в октябре 2019 года удовлетворил их требования лишь частично. Это решение экс-кандидат в президенты обжаловал, однако его апелляцию отклонили

Сбор клубники на полях Cовхоза имени Ленина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина по иску акционеров предприятия более 1 млрд руб. Решение о взыскании с Грудинина этих средств было принято в октябре 2019 года Арбитражным судом Московской области.

«Апелляция состоялась, суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который присудил 1,066 млрд. Решение суда вступило в силу, ответчик с ним не согласен и будет подавать кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа», — сообщил РБК представитель интересов Павла Грудинина в суде.

По его словам, вступившее в силу решение «опасно» и может привести к банкротству Грудинина, так как у того нет необходимых для выплаты денег.

«Вероятно, оппонентами, которые используют акционеров для давления на Грудинина, будет использоваться схема, когда через службу судебных приставов будет обращено взыскание на его акции. Это является способом охоты за акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина», которому принадлежит порядка 2 тыс. га земли в ближайшем Подмосковье», — сказал адвокат.