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Грудинина лишили мандата депутата города Видное

Павла Грудинина досрочно отстранили от должности депутата подмосковного города Видное. Об этом РБК сообщил член совета депутатов Максим Иванов.

«Депутаты проголосовали за снятие полномочий, мотивацией к этому было представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства», — пояснил он.

По словам Иванова, проголосовали 12 депутатов из 20: 11 за снятие полномочий, 1 воздержался. «Но этого достаточно для снятия», — добавил он.

Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина

Грудинин заявил «РИА Новости», что намерен обжаловать решение совета депутатов в суде. По его словам, он не присутствовал на закрытом заседании. «Меня даже с представлением прокурора никто не ознакомил. Это как-то странно получилось, что прокуратура не прислала мне, не потребовала объяснений… В момент президентской кампании меня проверили, рентгеном просветили. У меня все указано в декларации», — сказал он.

Совет депутатов Видного снял Грудинина с должности председателя 14 февраля, его место занял Игорь Коршаков от «Единой России».

Осенью 2018 года акционеры Совхоза им. Ленина подали иск против своего директора Павла Грудинина более чем на 1,09 млрд руб. Они хотели добиться компенсации убытков совхоза, связанных с переводом двух земельных участков в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент». В феврале 2019 года Арбитражный суд Московской области отказал акционерам в иске.

Павел Грудинин был избран председателем совета депутатов Видного в сентябре 2017 года. В 2018 году он участвовал в выборах президента России от КПРФ.

Теги: Павел Грудинин, Видное, депутат
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