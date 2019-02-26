Грудинина лишили мандата депутата города Видное

Павла Грудинина досрочно отстранили от должности депутата подмосковного города Видное. Об этом РБК сообщил член совета депутатов Максим Иванов.

«Депутаты проголосовали за снятие полномочий, мотивацией к этому было представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства», — пояснил он.

По словам Иванова, проголосовали 12 депутатов из 20: 11 за снятие полномочий, 1 воздержался. «Но этого достаточно для снятия», — добавил он.

Грудинин заявил «РИА Новости», что намерен обжаловать решение совета депутатов в суде. По его словам, он не присутствовал на закрытом заседании. «Меня даже с представлением прокурора никто не ознакомил. Это как-то странно получилось, что прокуратура не прислала мне, не потребовала объяснений… В момент президентской кампании меня проверили, рентгеном просветили. У меня все указано в декларации», — сказал он.