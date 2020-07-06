Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

Защита на заседании суда говорила, что есть человек, готовый внести за Марину Лукашевич залог в размере 3 млн руб. Она подозревается в хищении на сумму более 40 млн руб.

Марина Лукашевич (слева) (Фото: Ольга Сиверкина / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК. Следствие вменяет фигурантам мошенничество в особо крупном размере.

Сразу после начала заседание суда отложили на полчаса, так как защита решила ознакомиться с документами, которые просит приобщить следствие. Сторона следствия в начале заседания попросила приобщить к материалам дела ряд документов, среди которых — отчет о выполнении прикладных научных исследований экспериментальных разработок, отчет об исполнении госконтракта, отчет о выполненных работах и оказанных услугах, договор об оказании научно-технических услуг, спецификация работ, протоколы обысков в жилищах Лукашевич и Попова, копии пяти госконтрактов на 300 листах и другие документы. Сторона защиты Лукашевич в итоге не стала возражать о приобщении к делу этих документов.

Защита попросила суд применить в отношении Лукашевич меру, не связанную с лишением свободы, — подписку о невыезде. Сторона защиты также заявила, что есть третье лицо, которое готово внести залог за Лукашевич в размере 3 млн руб., но кто это, не раскрыла. За Лукашевич поручились публицист Александр Асмолов и режиссер Авдотья Смирнова.

4 июля Лукашевич и Попова задержала полиция по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. По данным следствия, Лукашевич в 2016 году, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные средства и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». Впоследствии Минобрнауки были представлены результаты работ, которые не соответствовали условиям договоров.