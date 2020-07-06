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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

Защита на заседании суда говорила, что есть человек, готовый внести за Марину Лукашевич залог в размере 3 млн руб. Она подозревается в хищении на сумму более 40 млн руб.
Марина Лукашевич (слева)
Марина Лукашевич (слева) (Фото: Ольга Сиверкина / ТАСС)

Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК. Следствие вменяет фигурантам мошенничество в особо крупном размере.

Сразу после начала заседание суда отложили на полчаса, так как защита решила ознакомиться с документами, которые просит приобщить следствие. Сторона следствия в начале заседания попросила приобщить к материалам дела ряд документов, среди которых — отчет о выполнении прикладных научных исследований экспериментальных разработок, отчет об исполнении госконтракта, отчет о выполненных работах и оказанных услугах, договор об оказании научно-технических услуг, спецификация работ, протоколы обысков в жилищах Лукашевич и Попова, копии пяти госконтрактов на 300 листах и другие документы. Сторона защиты Лукашевич в итоге не стала возражать о приобщении к делу этих документов.

Защита попросила суд применить в отношении Лукашевич меру, не связанную с лишением свободы, — подписку о невыезде. Сторона защиты также заявила, что есть третье лицо, которое готово внести залог за Лукашевич в размере 3 млн руб., но кто это, не раскрыла. За Лукашевич поручились публицист Александр Асмолов и режиссер Авдотья Смирнова.

Полиция задержала замглавы Минобрнауки за хищение
Общество
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4 июля Лукашевич и Попова задержала полиция по подозрению в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. По данным следствия, Лукашевич в 2016 году, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные средства и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». Впоследствии Минобрнауки были представлены результаты работ, которые не соответствовали условиям договоров.

«Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн руб.», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщил член ОНК Москвы Алексей Мельников, Лукашевич отказалась признать свою вину. «Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю! Виновной себя, разумеется, не признаю», — заявила она.

Полиция попросила арестовать замглавы Минобрнауки за мошенничество
Общество
Марина Лукашевич

На прошедшем в понедельник заседании суда Лукашевич сказала, что вывод о несоответствии результата выполненных работ по госконтрактам основан на исследовании, авторы которого не имеют ученой степени. «Эксперты не обладают подтвержденной научной квалификацией, но они делают выводы о том, что результаты работ по госконтрактам имеют низкий уровень новизны. Оценки экспертов не поддаются критике со стороны человека, имеющего ученую степень», — сказала она.

Лукашевич проработала в Минобрнауки в общей сложности 18 лет. Сначала в правовой службе ведомства, затем после возвращения туда в 2018 году она стала статс-секретарем. В описанный в материалах следствия период, то есть в 2016 году, Лукашевич была консультантом МФТИ, МИРЭА и НИУ ВШЭ и не была занята в ведомстве.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Тверской суд Москвы, Минобрнауки, мошенничество
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Подозреваемая в хищении 40 млн руб. замглавы Минобрнауки не признала вину
Общество
Полиция попросила арестовать замглавы Минобрнауки за мошенничество
Общество
Полиция задержала замглавы Минобрнауки за хищение
Общество
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