Полиция задержала замглавы Минобрнауки за хищение

Марина Лукашевич (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Сотрудники полиции задержали руководителя коммерческой фирмы и высокопоставленного чиновника Минобрнауки, подозреваемых в причинении ведомству ущерба более 40 млн руб. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел. Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества (ст. 159 УК).

«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки Российской Федерации, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Имена задержанных МВД не раскрывает, однако, по данным источников ТАСС и «Интерфакса», задержана статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич.

На сайте Тверского районного суда указывается, что на 3 июля назначено судебное заседание по избранию меры пресечения для Лукашевич М.Б. (данные совпадают с данными замминистра). При этом отмечается, что следствие просит взять обвиняемую по ч. 4 ст. 159 УК РФ под стражу.

В МВД пояснили, что в рамках уголовного дела проведено более 30 обысков в жилищах и на рабочих местах фигурантов уголовного дела.