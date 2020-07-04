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Общество ,  
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Подозреваемая в хищении 40 млн руб. замглавы Минобрнауки не признала вину

Марина Лукашевич
Марина Лукашевич (Фото: пресс-служба Тверского суда)

Замминистра науки и высшего образования России Марина Лукашевич, которую подозревают в мошенничестве на 40 млн руб., не признает свою вину. Об этом РБК сообщил член ОНК Москвы Борис Клин.

«Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю! Виновной себя, разумеется, не признаю», — сказала находящаяся в изоляторе временного содержания в столичном главке МВД Лукашевич членам ОНК.

По ее словам, замминистра после задержания почти сутки провела без еды. Она рассказала, что после утреннего задержания 3 июля ее отвезли в ИВС, потом в суд. В камеру она вернулась к 23:00, не получив ни обеда, ни ужина, ни сухого пайка.

По словам Клина, Лукашевич сидит в одной камере с женщиной, обвиняемой в мошенничестве, и у замглавы Минобрнауки не сложились с ней отношения. В ОНК рекомендовали расселить сокамерниц.

Полиция задержала замглавы Минобрнауки за хищение
Общество
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Полиция задержала Лукашевич 3 июля по подозрению в хищении бюджетных средств посредством мошенничества. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что в 2016 году Лукашевич приняла работу коммерческого подрядчика Минобрнауки. При этом результаты работы организации не соответствовали условиям контракта. Бюджету был причинен ущерб 40 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК. Дома и на работе у фигурантов дела было проведено более 30 обысков. Полиция потребовала арестовать Лукашевич. Суд перенес заседание, на котором будет определяться мера пресечения для Лукашевич, на 6 июля.

Теги: мошенничество, Минкульт, новости
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Суд перенес выбор меры пресечения фигурантам дела о хищении 40 млн руб.
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Полиция задержала замглавы Минобрнауки за хищение
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