Подозреваемая в хищении 40 млн руб. замглавы Минобрнауки не признала вину

Марина Лукашевич (Фото: пресс-служба Тверского суда)

Замминистра науки и высшего образования России Марина Лукашевич, которую подозревают в мошенничестве на 40 млн руб., не признает свою вину. Об этом РБК сообщил член ОНК Москвы Борис Клин.

«Подозревают в казнокрадстве, как я понимаю. Я на это государство работаю, и думают, что я его обворовываю! Виновной себя, разумеется, не признаю», — сказала находящаяся в изоляторе временного содержания в столичном главке МВД Лукашевич членам ОНК.

По ее словам, замминистра после задержания почти сутки провела без еды. Она рассказала, что после утреннего задержания 3 июля ее отвезли в ИВС, потом в суд. В камеру она вернулась к 23:00, не получив ни обеда, ни ужина, ни сухого пайка.

По словам Клина, Лукашевич сидит в одной камере с женщиной, обвиняемой в мошенничестве, и у замглавы Минобрнауки не сложились с ней отношения. В ОНК рекомендовали расселить сокамерниц.